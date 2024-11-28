Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні. Про це написав міністр енергетики Герман Галущенко.
28 листопада 2024, 7:20
Енергетика під масованим ударом: В Україні ввели екстрені відключення світла
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Атака на енергетику
«Оператор системи передачі НЕК „Укренерго“ терміново ввів екстрені відключення електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки», — написав міністр.
Як зазначає ДТЕК, за вказівкою «Укренерго» застосовані екстренні відключення у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Джерело: Мінфін
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