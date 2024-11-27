ФГВФО відшкодував понад 95% вкладів у банках, що ліквідували після 24 лютого 2022 року

Станом на 1 листопада 2024 року Фонд гарантування вкладів фізосіб виплатив понад 95% гарантованого відшкодування усім вкладникам банків, ліквідація яких розпочалася після 24 лютого 2024 року. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

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Про яких вкладників та банки йде мова

Йдеться про вкладників банків, які звернулись за отриманням гарантованої суми, та які не є громадянами рф або рб (крім тих, які проживають в Україні на законних підставах) і які не перебувають під санкціями.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення під процедуру виведення з ринку підпало дев’ять банків: зрештою вісім банків опинилися у ліквідації, один — АТ «Сенс Банк» — націоналізовано.

Зокрема, було ухвалене рішення про ліквідацію дочірніх структур російських банків АТ «МР Банк» (колишній «Сбєрбанк») та ПАТ «Промінвестбанк».

Також протягом двох років з ринку було розпочато виведення з ринку АТ «Айбокс Банк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Мегабанк», АТ «Банк Січ», АТ «Банк Форвард», а також — АТ «Укрбудінвестбанк».

Нагадаємо

На вкладників цих установ розповсюджено норму закону, завдяки якій під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування Фонд забезпечує гарантовані виплати у розмірі 100% вкладів включно з відсотками.

Від 24 лютого 2022 року Фонд виплатив вкладникам банків, що перебувають у ліквідації, майже 9 млрд грн гарантованого відшкодування.

Зазначимо, що виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює з власних ресурсів. На 1 листопада поточного року накопичено 41,9 млрд грн. Тобто Фондом передбачено кошти для виплати 100% гарантованих вкладів.