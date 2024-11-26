В Україні площа прийнятого в експлуатацію житла зросла на 23,5% — Держстат

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію в Україні в січні-вересні 2024 року, становить 6,73 млн кв.м, що на 23,5% більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики, повідомляє голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев .

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За даними Держстату, за 9 місяців 2024 року кількість зданих квартир в одно і багатоквартирних будинках становила 79,2 тис. штук (+19,1% проти 9 місяців 2023 року).

Відновлення не рівномірне

Серед лідерів — очікувано Київ та Київська область і регіони Західної України, на частку яких припадає більше ніж 70% площі житла, уведеного в експлуатацію за 9 місяців цього року.

При цьому частка Західних регіонів (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Тернопільська, Рівненська області) продовжує зростати, сягнувши 38,7% у загальній площі. Тоді як за аналогічний період 2021 року вона становила 31,7% (у 2023 — 34,5%).

Водночас у 5 регіонах обсяги уведеного в експлуатацію житла скоротились порівняно з аналогічним періодом минулого року (Київ, Харківська, Сумська, Волинська, Черкаська області).

Загалом обсяги уведеного в експлуатацію житла по всій Україні за 9 місяців 2024 року становлять 76,9% від аналогічного періоду останнього довоєнного року (2021), в тому числі по одноквартирним будинкам — 120,5%, багатоквартирним будинкам — лише 54,1%.

«Такі пропорції багато в чому відображають легалізацію раніше збудованих приватних домоволодінь, тоді як будівництво і прийняття в експлуатацію багатоквартирних будинків залишається млявим», — зазначив Гетманцев.

Обсяги уведення в експлуатацію нового житла, насамперед у багатоквартирних будинках, відновлюються, але помітно відстають від довоєнного рівня. Це об'єктивна тенденція, яка зумовлюється низьким інвестиційним попитом з боку населення та небажанням брати ризик з боку девелоперів.

Будівництво житла — це довгострокова і капіталомістка інвестиція, яка зважується на безпекові ризики, ризики нового будівництва з нуля, оцінку домогосподарствами свого фінансового стану у перспективі 10 і більше років.

В умовах продовження війни підтримати первинний житловий ринок можна за рахунок державних програм («єОселя», «єВідновлення»), будівництва доступного соціального житла (для оренди, тимчасового проживання).

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«Утім ми всі розуміємо, що коли майже всі внутрішні доходи йдуть на військо, фінансування цих напрямів буде залишатись обмеженим. Помітна активізація пропозиції нового житла і попиту на нього можливі лише зі зменшенням безпекових ризиків», — додав Гетманцев.