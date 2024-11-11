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11 листопада 2024, 18:10

«єОселя»: З початку року українці отримали доступні кредити на житло на 13,3 млрд грн

З початку 2024 року 7 789 українських родин отримали кредити на пільгових умовах за програмою доступної іпотеки єОселя. Загальна сума кредитів за цей час — 13,3 млрд грн. Зокрема, 1 783 кредити видано на придбання житла у забудовника. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

З початку 2024 року 7 789 українських родин отримали кредити на пільгових умовах за програмою доступної іпотеки єОселя.
Фото: depositphotos

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Зміна умов

«Для стимулювання будівельної та суміжних галузей Уряд змінив умови програми єОселя, змістивши акцент на ринок первинного житла. Це стимулюватиме будівельну галузь та сприятиме відновленню України, а українці які не мають житла або хочуть покращити умови проживання, можуть отримати кредити за пільговою ставкою. Зокрема, за весь час дії програми вже 14,1 тис. українських родин отримали кредити на житло на суму понад 22,8 млрд грн», — відзначив Телюпа.

Наразі військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.

Зокрема, за минулий тиждень видано 133 кредити на 234 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

  • 39 військовослужбовців та правоохоронців
  • 3 педагоги
  • 12 медиків
  • 4 науковці

Кредити під 7% отримали:

  • 62 українці без власного житла
  • 6 ВПО
  • 7 ветеранів

Де видано найбільше

Найбільше кредитів видано у місті Києві — 42, Київській області — 37, Івано-Франківській області — 7.

Крім того, за типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 75 українців, з них на стадії будівництва — 27 об'єктів, також 58 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Нагадаємо

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти і одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року.

Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло».

Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк і BISBANK.

Страхування квартир від наслідків воєнних дій

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
11 листопада 2024, 18:51
#
Доступно-недоступні кредити…
+
0
Moneta ..
Moneta ..
11 листопада 2024, 18:57
#
Українці це мається на увазі чинуші та ухилянти-тилові пацюки? бо військовим не до іпотек… а всім іншим фіг дадуть.
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