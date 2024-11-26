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26 листопада 2024, 10:45

Sense Bank приєднався до послуги е-Підприємець

Про це повідомив банк на своєму офіційному сайті. Відтак, під час реєстрації фізичної особи-підприємця на порталі державних послуг Дія можна автоматично відкрити рахунок у державному Sense Bank. Для цього потрібно обрати відповідну опцію відкриття рахунку в Sense Bank.

У фінустанові зазначають, що для відкриття рахунку ФОП за допомогою порталу Дія потрібно зробити кілька простих кроків:

  • Бути клієнтом Sense Bank як фізична особа, або зареєструватися у додатку Sense SuperApp;
  • Авторизуватися в особистому кабінеті на порталі Дія, або подати заяву на реєстрацію ФОП та заповнити онлайн форму;
  • Обрати опцію відкриття рахунку в Sense Bank;
  • Пройти короткий опитувальник від Сенс Банку та ознайомитися з умовами тарифного пакета;
  • Підписати анкету-заяву електронним підписом Дія.Підпис.

Після цих дій сформована заява на відкриття рахунку буде автоматично скерована до банку для онлайн-опрацювання. Результат клієнт побачить в кабінеті на порталі Дія, а також за допомогою sms повідомлення від банку. По завершенню відкриття рахунку ФОП у мобільному додатку Sense Super App одразу стане доступна можливість випуску цифрової бізнес-картки.

Директорка Департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank Яна Шумунова зазначила, що це ще один крок на шляху полегшення життя бізнесу.

«Розроблячи нові продукти для бізнесу, або долучаючись до існуючих ініціатив ми в першу чергу ставимо собі питання: а чи буде це зручно для нашого клієнта? Послуга е-Підприємець одночасно з онлайн відкриттям рахунків для ФОПів від Sense Bank забезпечують легкий та простий старт підприємницької діяльності для бізнесу.

Завдяки поєднанню сучасних державних послуг та Sense SuperApp, який по суті є єдиним банківським додатком для бізнесу та особистих потреб, клієнт може у найкоротший термін скористатись усім функціоналом для ФОПа, наприклад швидко сплачувати податки, отримувати оплати за номером бізнес-картки, за реквізитами IBAN або QR-кодом, продавати валюту онлайн 24/7, переказувати без комісій кошти з рахунку ФОП на особисту картку в один клік, формувати виписки і довідки, замовляти готівку і багато іншого",  — підкреслила Яна Шумунова.

«Інтеграція Sense Bank у е-Підприємець — це ще один крок до створення зручного бізнес-середовища для підприємців. Ми робимо все, щоб відкриття рахунків були легкими та доступними для всіх українців, без зайвих перепон просто на порталі Дія»,— прокоментувала подію Зоряна Стецюк, директор директорату реінжинірингу публічних послуг Мінцифри.

Нагадаємо, Sense Bank — це український системно-важливий банк, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів України.

Джерело: Мінфін
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