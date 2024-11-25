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25 листопада 2024, 14:17

ЄБРР не фінансуватиме ДТЕК. Причина — компанія належить олігарху

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) не буде надавати фінансову підтримку українському енергетичному холдингу ДТЕК, попри складну ситуацію в енергетичному секторі України. Про це з посиланням на президентку ЄБРР Оділь Рено-Бассо написало італійське видання Corriere della Sera, повідомляє Forbes.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) не буде надавати фінансову підтримку українському енергетичному холдингу ДТЕК, попри складну ситуацію в енергетичному секторі України.
Фото: depositphotos

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Деталі

Рено-Бассо заявила, що ЄБРР принципово не підтримує українські компанії, «які належать олігархам».

«Деолігархізація економіки є фундаментальною метою, і наша позиція щодо цього непохитна: це частина необхідних реформ для вступу України до Європейського Союзу», — наголосила очільниця банку.

Президентка ЄБРР закликала Україну до масштабних реформ і структурних змін «для зменшення впливу Ріната Ахметова, застерігши, що після війни вплив олігархів може зрости».

Нагадаємо

В 2001-му Ахметов через банкрутство приватизував три з пʼяти електростанцій державної «Донбасенерго».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+27
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25 листопада 2024, 14:23
#
Лучший комментарий по поводу состояния закона о реестре олигархов
+
+12
Антон Куминов
Антон Куминов
25 листопада 2024, 14:37
#
Лайк
+
0
Я_ __
Я_ __
25 листопада 2024, 14:49
#
Так нехай фінансують Укренерго, котрий дає вказівки як працювати дтек))
+
0
TAN72
TAN72
25 листопада 2024, 15:14
#
Хоть до кого-то дошло, почему ремонт должен происходить за чей-то счёт если объект не принадлежит государству.
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