ЄБРР не фінансуватиме ДТЕК. Причина — компанія належить олігарху

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) не буде надавати фінансову підтримку українському енергетичному холдингу ДТЕК, попри складну ситуацію в енергетичному секторі України. Про це з посиланням на президентку ЄБРР Оділь Рено-Бассо написало італійське видання Corriere della Sera, повідомляє Forbes.

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Рено-Бассо заявила, що ЄБРР принципово не підтримує українські компанії, «які належать олігархам».

«Деолігархізація економіки є фундаментальною метою, і наша позиція щодо цього непохитна: це частина необхідних реформ для вступу України до Європейського Союзу», — наголосила очільниця банку.

Президентка ЄБРР закликала Україну до масштабних реформ і структурних змін «для зменшення впливу Ріната Ахметова, застерігши, що після війни вплив олігархів може зрости».

Нагадаємо

В 2001-му Ахметов через банкрутство приватизував три з пʼяти електростанцій державної «Донбасенерго».