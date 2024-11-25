У жовтні до банків-банкрутів надійшло 336,8 млн грн

Протягом жовтня 2024 року сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала 336,8 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

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Звідки надійшли кошти

Із загальної суми надходжень за жовтень 82,9 млн грн банки отримали від погашення кредитів, 62,9 млн грн — від реалізації активів, 30,0 млн грн — від доходів за цінними паперами, 3,3 млн грн — від оренди майна, 157,7 млн грн — з інших джерел.

Зазначимо, що з цих коштів близько 70 млн грн надійшло від погашення заборгованості за реструктуризованими кредитами, що є найбільшим місячним показником у поточному році.

Від початку 2024 року банки в ліквідації отримали 3 206,0 млн грн, з яких 1181,1 млн грн — кошти від реалізації активів та 510,5 млн грн — від погашення кредитів. Ще 384,1 млн грн надійшли до банків в управлінні Фонду від доходів за цінними паперами. Від оренди майна до фінустанов спрямували 35,9 млн грн. Також 1 094,5 млн грн банки отримали з інших джерел.

Лідерами за сумою надходжень у жовтні 2024 року стали: