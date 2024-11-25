Реальна альтернатива банківській іпотеці або як надійно та швидко розв’язати житлове питання за допомогою програми Domivka+

Цієї осені виповнюється річниця від дня запуску програми оренди з переважним правом викупу DOMIVKA+ . Розробило та розвиває ініціативу Комунальне підприємство «Фінансова компанія «Житло-Інвест».

Програма стала популярною не тільки серед вимушених переселенців, Захисників та Захисниць України, які мають статус учасника бойових дій, та членів сімей загиблих (померлих) воїнів, які, користуючись пільговими умовами програми, побачили в цій програмі реальний шанс розв’язати житлове питання, а й інші верстви населення, для яких програма стала гарною альтернативою банківській іпотеці. Серед інших вагомих плюсів DOMIVKA+: низький поріг входу в програму, мінімальний пакет документів, який не включає довідки про доходи, зрозумілий та швидкий процес укладання договору, що передбачає буквально кілька візитів до офісу фінансової компанії тощо.

Результати за рік роботи

Станом на початок листопада в рамках програми реалізовано понад 200 квартир в різних житлових комплексах столиці. DOMIVKA+ пропонує одно-, дво- та трикімнатні квартири у семи житлових комплексах від надійних та відомих забудовників («Інтергал-Буд»,«РІЕЛ», KSM-GROUP,Perfect Group тощо). Важливо зазначити, що це нові квартири з ремонтом. Усі будинки введенні в експлуатацію та мають відповідні документи.

Нещодавно до переліку житлових комплексів, в яких можна придбати квартиру в оренду з переважним правом викупу, додався житловий комплекс «Авеню 42», за адресою: просп. Академіка Глушкова, 42, Голосіївський район столиці. Перелік доступних квартир, як завжди, на сайті програми.

Квартири повністю готові до меблювання та переїзду, кімнати оздоблені шпалерами під фарбування, влаштований якісний ламінат, встановлені освітлювальні прилади, а приміщення санвузлів оснащені базовою сантехнікою (ванна, унітаз з інсталяцією, бойлер, підвісна тумба з дзеркалом, рушникосушка, змішувачі).

Квартири з ремонтом за програмою у ЖК Liko-Grad Perfect Town, Голосіївський район

Найпопулярнішими серед орендарів виявилися одно та двокімнатні квартири, що повністю збігається з загальною ситуацією на ринку. Саме невеликі та компактні квартири мають стабільний попит серед українців багато років поспіль.

Чому програма має попит

Чим же так приваблює програма й чому її сміливо можна вважати альтернативою банківській іпотеці? Почнімо з переліку платежів та їхніх розмірів, які здійснюються у момент укладання угоди й в процесі її дії:

Накопичувальний платіж — щомісячний платіж, який розраховується шляхом розбиття вартості квартири на кількість місяців згідно з договором (максимально на 120 місяців, тобто 10 років). При укладанні договору сплачується в подвійному розмірі — за перший та останній місяці.

Орендна плата — сплачується на початку місяця за минулий період. Розмір плати формується на основі ринкової вартості оренди й переглядається раз на рік (у квітні).

Резерв непередбачених витрат — 3% від вартості квартири сплачуються одноразово під час укладання договору оренди. Невикористані кошти з резерву автоматично зарахуються в останній платіж за договором оренди.

Комунальні платежі — сплачуються щомісяця відповідно до рахунків постачальників комунальних послуг.

Страхування квартири — щорічно протягом дії договору.

Нотаріальні послуги — в момент укладання угоди.

Вже після завершення другого місяця оренди орендар може викупити квартиру, оплативши повну її вартість. Як бачимо, перелік платежів цілком зрозумілий. Єдине, що кожного місяця клієнт оплачує не один платіж, як за іпотекою, а два: оренда та накопичувальний платіж.

Щоб предметніше розібратися з порогом входу в програму та розуміти приблизні щомісячні витрати, для прикладу надаємо орієнтовний розрахунок витрат при оформленні оренди квартири з викупом за двокімнатною квартирою площею 74,6 м² в ЖК Liko-Grad Perfect Town, вул. М. Максимовича, 32-А що у Солом’янському районі м. Києва.

Ринкова вартість квартири — 4 521 506 грн, орендна плата — 15 200 грн.

Платежі, які оплачуються після підписання Договору оренди: Сума резерву, 3% від вартості квартири — 135 645 грн; Накопичувальний платіж за перший і останній місяці — 73 098 грн; Нотаріальне посвідчення договору оренди відповідно до тарифів нотаріуса (орієнтовно) — 10 000 грн; Компенсація витрат за договорами страхування (орієнтовно 0,2% від вартості квартири) — 9 893 грн. Загальна сума витрат: 228 636 грн

Щомісячні платежі: Накопичувальний платіж — 36 549 грн, орендна плата — 15 200 грн (-50% пільговикам), комунальні платежі згідно з тарифами операторів.

Одна із вагомих переваг програми Domivka+ — поріг входу. Він становить лише 5% від вартості квартири. Серед інших плюсів: будинки введені в експлуатацію, квартири з ремонтом й готові до заселення, мінімальний пакет документів для оформлення угоди тощо.

Квартири з ремонтом за програмою у ЖК «Ok'Land», Соломянський район

Переваги та особливі умови програми DOMIVKA+

Безперечними перевагами програми оренди з переважним правом викупом DOMIVKA+ є:

Фіксована вартість квартири у гривні. Вартість квартири не змінюватиметься до кінця дії договору оренди. Це закріплено у відповідному пункті документа. Мінімальний пакет документів. Окрім паспорта та ідентифікаційного коду, необхідно надати копію свідоцтво про шлюб (у випадку, коли орендарі — сімейна пара у шлюбі) та документи, які надають право на пільгу для укладання договору на пільгових умовах. Мінімальні інвестиційні витрати. Порівняно невеликі початкові витрати на отримання житла. Це дозволяє уникнути великих одноразових витрат на купівлю, що робить його доступним для ширшого кола людей. Поступовий викуп житла. Створені гнучкіші умови для власності. Орендар розраховує власні фінансові спроможності та формує графік виплат. Можна сплачувати більші суми (але не менші) накопичувальних внесків, скорочуючи таким чином кількість місяців та заощаджуючи на оренді. Чим раніше орендар виплатить вартість квартири — тим менше коштів він витратить на оренду. Великий вибір планувань та житлових комплексів. До уваги потенційних орендарів житлові комплекси у різних районах столиці. В наявності є як малогабаритні квартири, так і великі сімейні квартири з ремонтом. Є варіанти й без ремонту, але, поки що, лише в одному житловому проєкті. Перелік квартир, які пропонуються за програмою DOMIVKA+, періодично поповнюється новими пропозиціями. Швидке заселення. Квартири з оздобленням готові до завезення речей та меблів, тож заселення відбувається практично відразу після укладання договору оренди. Квартири з якісним сучасним ремонтом та готові до заселення.

Серед особливих умов, на які потрібно звернути увагу майбутньому орендарю:

Платежі за договором мають сплачуватися чітко до 5 числа кожного місяця. За несвоєчасну сплату або не в повному обсязі передбачені штрафні санкції;

Однією з умов договору є заборона передачі квартири в суборенду;

У разі виникнення непередбачуваних ситуацій можливе розірвання договору оренди з оплатою штрафних санкцій. Крім того, є можливість замінити орендаря за договором оренди на іншу особу.

Ці та інші умови програми викладені у Регламенті надання житла в оренду з переважним правом викупу.

Квартири з ремонтом за програмою у ЖК Terracotta, Дарницький район

«Серед різних варіантів фінансування придбання квартири, ми обрали найкращий для нас варіант» — Вадим, банківський працівник, учасник програми.

«Наша родина довгий час винаймала квартиру у столиці, позаяк самі ми з Чернігова. Скільки часу ми орендували квартири, стільки й часу ми шукали варіанти житла для придбання. Ми багато їздили містом, обирали район, в якому хотілося б оселитися. З часом зрозуміли, що нам підходить Солом’янський район й житловий комплекс Ok’Land. Після спілкування з забудовником зрозуміли, що вибір квартир обмежений, а їхня вартість не за нашим бюджетом. Почали розглядати різні варіанти фінансування й в одному з оголошень натрапили на інформацію про реалізацію квартир цього ЖК за програмою DOMIVKA+. Буквально відразу ми записалися на консультацію, після якої й розпочалася наша співпраця, завдяки якій ми впевнено торуємо шлях до здійснення своєї мрії — власної квартири у столиці!»

Записатися на консультацію щодо умов програми Domivka+: (044) 499−70−78, (067) 408−35−55, (067) 406−15−55, (097) 067−15−55, (067) 466−4−555, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 42.