Ресторанний бізнес у Львові у критичному стані — власник !FEST

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 листопада 2024, 9:55

Ресторанний бізнес у Львові у критичному стані — власник !FEST

У центрі Львова закриваються ресторани та кафе. Про це повідомив один із засновників відомої ресторанної мережі !FEST Юрій Назарук.

У центрі Львова закриваються ресторани та кафе.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За його інформацією, понад 50 ресторанів у центрі Львова закриваються або виставлені на продаж. На його думку, ця кількість може збільшитися.

«Після зими буде твердо більше. Весь сектор послуг та гостинності падає. Буде купа закриттів та звільнень. І це у Львові», — написав Назарук у Фейсбук

За його словами, передусім, на це впливає падіння попиту.

«Нема працівників, нема клієнтів, комендатська година (неясно нащо вона далі у Львові), найважливіше менше грошей», — розповів Назарук.

Він зауважив, що підтримка бізнесу з боку держави часто зводиться до формальних ініціатив, які не дають реальних результатів.

«Але ж то тільки в бізнесу так. Бо у всіх, хто його перевіряє і пильнує — все добре. Можна створити ще одну раду підтримки бізнесу, а можна просто нарешті дати спокій», — написав бізнесмен.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Mini Mi
Mini Mi
23 листопада 2024, 10:06
#
«комендатська година (неясно нащо вона далі у Львові)»
Так, а шо, у відомому місті-фортеці війна вже скінчилася?
Чи як вимагати кордони 91го і війну до кінця, так Львів на передовій, а як вдома вночі сидіти, то це вже занадто?

«Нема працівників, нема клієнтів»
Всі претензії до тцк.
+
0
stas12345
stas12345
23 листопада 2024, 10:34
#
«Він зауважив, що підтримка бізнесу з боку держави часто зводиться до формальних ініціатив, які не дають реальних результатів.»

Это ж суть любого государства, гос органа. Они для этого и существуют
+
+30
neverice
neverice
23 листопада 2024, 10:51
#
Оце аби понити. Ресторанному бізнесу у Львові живеться найкраще серед усіх міст України. Купа народу, мінімум тривог і мало не єдине місто, що зберегло туристів. А ще й якусь підтримку просять. Чи й не критична галузь.
А попереду ще й новорічний сезон, коли у Львові яблуку ніде впасти.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
23 листопада 2024, 11:03
#
Ну как показывают скандалы в тамошних мсеках чувства меры там гораздо меньше чем наглости
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають marcher145, Mini Mi и 32 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами