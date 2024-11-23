У центрі Львова закриваються ресторани та кафе. Про це повідомив один із засновників відомої ресторанної мережі !FEST Юрій Назарук.
Ресторанний бізнес у Львові у критичному стані — власник !FEST
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За його інформацією, понад 50 ресторанів у центрі Львова закриваються або виставлені на продаж. На його думку, ця кількість може збільшитися.
«Після зими буде твердо більше. Весь сектор послуг та гостинності падає. Буде купа закриттів та звільнень. І це у Львові», — написав Назарук у Фейсбук
За його словами, передусім, на це впливає падіння попиту.
«Нема працівників, нема клієнтів, комендатська година (неясно нащо вона далі у Львові), найважливіше менше грошей», — розповів Назарук.
Він зауважив, що підтримка бізнесу з боку держави часто зводиться до формальних ініціатив, які не дають реальних результатів.
«Але ж то тільки в бізнесу так. Бо у всіх, хто його перевіряє і пильнує — все добре. Можна створити ще одну раду підтримки бізнесу, а можна просто нарешті дати спокій», — написав бізнесмен.
Коментарі - 4
Так, а шо, у відомому місті-фортеці війна вже скінчилася?
Чи як вимагати кордони 91го і війну до кінця, так Львів на передовій, а як вдома вночі сидіти, то це вже занадто?
«Нема працівників, нема клієнтів»
Всі претензії до тцк.
Это ж суть любого государства, гос органа. Они для этого и существуют
А попереду ще й новорічний сезон, коли у Львові яблуку ніде впасти.