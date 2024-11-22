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22 листопада 2024, 19:13

В уряді розповіли, коли і як можна отримати «тисячу Зеленського»

Уряд затвердив ініціативу президента Володимира Зеленського про одноразову допомогу в розмірі 1 тисячі гривень кожному українцю, який перебуває на території крани. Гроші від держави надійдуть вже цією зимою. Про це повідомляє Мінцифра.

Уряд затвердив ініціативу президента Володимира Зеленського про одноразову допомогу в розмірі 1 тисячі гривень кожному українцю, який перебуває на території крани.

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Деталі

Ініціатива призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини.

Оформити виплату можна буде через застосунок Дія або Укрпошту, а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв’язок та страхування.

Крім того, ці кошти можна буде задонатити на ЗСУ або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна.

Виплати здійснюватимуться за рахунок залишків бюджету, які не мають військового призначення.

У Мінекономіки та Мінсоцполітики уточнили, що діятиме програма упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року. Витратити кошти «Зимової єПідтримки» можна буде до кінця 2025 року.

Громадяни, які не потребують підтримки від держави, можуть її не оформлювати, або спрямувати «Зимову єПідтримку» на ЗСУ.

Як отримати виплату

За допомогою застосунку Дія:

1) встановити мобільний застосунок Дія

2) Якщо у вас немає картки «Національний кешбек», треба її відкрити у одному з банків (ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Кліринговий Дім, Радабанк)

3) У Дії у розділі «Сервіси» потрібно активувати картку «Національного кешбеку»

3) Обрати у застосунку Дія послугу «Зимова єПідтримка»

4) Подати заявку на отримання допомоги

5) Очікуйте зарахування коштів

Відкриття та обслуговування картки «Національний кешбек» є безкоштовним.

Укрпошта

Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 та 2 групи зможуть отримати «Зимову єПідтримку» через «Укрпошту».

Витратити кошти вони зможуть також через «Укрпошту» — на оплату комунальних послуг чи придбання товарів українського виробництва.

Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на вказані категорії витрат.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
milon
milon
22 листопада 2024, 19:45
#
Спасибо не надо
+
0
BobKickass
BobKickass
22 листопада 2024, 20:09
#
Громадяни, які не потребують підтримки від держави, можуть її не оформлювати, або спрямувати «Зимову єПідтримку» на ЗСУ.
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