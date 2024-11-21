Велика Британія запровадила санкції проти Фірташа та його дружини

Велика Британія запровадила санкції проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа та двох повʼязаних із ним осіб, йдеться у повідомленні уряду Великої Британії.

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Що відомо

Датою застосування санкцій щодо них вказане 21 листопада 2024 року, повідомляється на сайті британського уряду. Першим на санкції проти Фірташа звернуло увагу видання Liga.net.

Санкції щодо подружжя Фірташів передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд, для Горбуненка передбачене тільки заморожування активів.

Причиною для запровадження санкцій проти всіх трьох стала підозра у причетності до глобальної корупції на підставі Глобального регламенту щодо антикорупційних санкцій від 2021 року (Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021).

«Зокрема, Фірташ був причетний до підкупу посадових осіб для отримання ліцензій на видобуток корисних копалин, а також Фірташ був залучений до привласнення майна газотранспортної мережі України», — зазначається на сайті британського уряду.

Санкції щодо Лади Фірташ запроваджені на підставі того, що вона була «залучена до отримання фінансової вигоди або отримання будь-якої іншої вигоди від серйозної корупції», до якої причетний її чоловік.

Санкції щодо Дениса Горбуненка запроваджені через те, що він «займався серйозною корупцією на користь Дмитра Фірташа, перебуваючи на керівній посаді в «Родовід Банку». За даними британської влади, Горбуненко був залучений або сприяв відмиванню корупційних доходів, діючи від імені Фірташа.

Нагадаємо

У червні 2021 року РНБО ввела санкції проти Дмитра Фірташа, вони були повʼязані з його участю у титановому бізнес.

24 червня 2024 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про продовження санкцій стосовно 390 фізичних і 366 юросіб терміном ще на 10 років. У списку, зокрема, був бізнесмен Дмитро Фірташ.