Курс валют на 21 листопада: долар в банках подорожчав, а євро втратило 8 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара додав 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро втратило 8 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці подешевшав на 3 копійки, а у продажу не змінився. Євро у покупці не змінилося, а у продажу втратило 2 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,65 грн. Євро купують за 43,52 грн, а продають за 44,10 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,60−41,65, євро — 44,00−44,13 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,28−41,32 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,50−43,53 грн/євро.

Приєднуйтесь до multi валюти. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту