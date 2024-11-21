У четвер на готівковому ринку курс долара додав 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро втратило 8 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.
21 листопада 2024, 10:41
Курс валют на 21 листопада: долар в банках подорожчав, а євро втратило 8 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у покупці подешевшав на 3 копійки, а у продажу не змінився. Євро у покупці не змінилося, а у продажу втратило 2 копійки.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,65 грн. Євро купують за 43,52 грн, а продають за 44,10 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,60−41,65, євро — 44,00−44,13 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,28−41,32 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,50−43,53 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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