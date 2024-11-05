Фонд держмайна став власником 49% компанії, яка керує українськими АЗС Shell

Фонд державного майна наприкінці жовтня 2024 року офіційно став власником 49% статутного капіталу ТОВ «Альянс Холдинг», яке керує мережею автозаправних станцій Shell в Україні. Про це свідчать дані аналітичної системи Contr Agent, повідомляє LIGA.net.

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Ця частка раніше належала росіянину Едуарду Худайнатову, який потрапив під санкції після початку повномасштабної війни.

За рішенням Вищого антикорупційного суду його українські активи, зокрема частка в Альянс Холдингу, були стягнені в дохід держави.

На виконання цього рішення попередніх власників ТОВ «Альянс Холдинг» — Cicerone Holding B.V. і Bogstone Holding B.V. — вивели з переліку засновників компанії, була затверджена нова структура власності:

Shell Overseas Investments B.V. — 51%;

Фонд державного майна України — 49%.

Shell раніше повідомляв, що після початку повномасштабної війни частка Худайнатова в ТОВ «Альянс Холдинг» скоротилася до 2,56%, а непряма частка Shell зросла до 97,44%.

«Згідно із законодавством Нідерландів та на основі рішень суду Нідерландів кількість акцій, якими володіє Shell, зросла завдяки грошовим вливанням Shell в український бізнес, чого не відбулося з боку іншого партнера по холдингу», — казали в компанії.

Довести це в українському суді Shell не вдалося.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Фонд держмайна планує виставити націоналізовані 49% мережі АЗС Shell в Україні на приватизаційний аукціон. Інтерес до купівлі проявляють як українські, так і закордонні нафтові компанії.