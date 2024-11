Акції фармгігантів обвалилися на тлі призначення Кеннеді головою МОЗ США

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Акції провідних виробників вакцин зазнали значного падіння: BioNTech SE та Novavax Inc. втратили близько 7%, Moderna Inc. — 5,6%, Vaxcyte Inc. — 4,1%, а Pfizer Inc. — 2,6%.

Дональд Трамп оголосив про це призначення через соціальну мережу X, обравши на ключову посаду племінника президента Джона Кеннеді, який раніше зняв свою кандидатуру з президентських перегонів на користь Трампа. Кеннеді-молодший відомий своєю критичною позицією щодо вакцинації.

Призначення викликало неоднозначну реакцію. Громадська організація Public Citizen різко розкритикувала це рішення, вважаючи його загрозою для системи охорони здоров'я країни. Проте аналітики, зокрема Кріс Мікінс із Raymond James, зазначають, що чинні закони та регулювання обмежать можливості Кеннеді щодо радикальних змін. Остаточне призначення ще має бути затверджене Сенатом.