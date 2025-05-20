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20 травня 2025, 10:04

ЄС та Велика Британія домовилися про перезавантаження відносин після Brexit

ЄС та Великобританія домовилися про «історичне» перезавантаження відносин після Brexit, пише Financial Times з посиланням на офіційних представників обох сторін.

ЄС та Великобританія домовилися про «історичне» перезавантаження відносин після Brexit, пише Financial Times з посиланням на офіційних представників обох сторін.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіБританія погодилася відкрити свої рибальські води для європейських суден на 12 років замість п'яти, що пропонувалися раніше, а натомість прем'єр-міністр королівства Кір Стармер домігся безстрокової ветеринарної угоди, яка усуне більшу частину бюрократичних перешкод для експорту сільськогосподарської та рибної продукції на європейський ринок.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Британія погодилася відкрити свої рибальські води для європейських суден на 12 років замість п'яти, що пропонувалися раніше, а натомість прем'єр-міністр королівства Кір Стармер домігся безстрокової ветеринарної угоди, яка усуне більшу частину бюрократичних перешкод для експорту сільськогосподарської та рибної продукції на європейський ринок.

Три європейські дипломати підтвердили, що Брюссель вимагає зв'язати агропродовольчу угоду з договором про рибальські води. Британські офіційні особи додали, що угоди досягнуто з обох питань.

Великобританія визнала, що усунення бар'єрів у торгівлі продуктами харчування вимагатиме від королівства дотримуватися правил ЄС, у тому числі в міру їхньої зміни. Крім того, країні доведеться вносити платежі до бюджету Євросоюзу для фінансування роботи над стандартами щодо продуктів харчування та тварин. Консерватори стверджують, що це «зрада» Brexit.

Сторони також обговорили молодіжну «схему», зокрема можливість повернення Великобританії до програми студентського обміну Erasmus. Дипломати ЄС додали, що працюватимуть над угодою про покращення мобільності молоді, що віщує місяці переговорів, і зазначили, що Стармер перебуває під величезним внутрішнім тиском через питання міграції.

Переговори передували саміту в лондонському Ланкастер-хаусі, на якому обидві сторони підпишуть угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони. Документ стане центральним елементом нових відносин Британії та Євросоюзу.

Планується, що британський прем'єр Стармер підпише оборонний пакт і комюніке під час двогодинної зустрічі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн та головою Європейської ради Антоніу Коштою.

Саміт Євросоюзу та Великобританії стане першим після набуття чинності Brexit у 2020 році — виходу Сполученого королівства з Європейського союзу.

Джерело: Мінфін
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