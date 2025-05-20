Саудівська Аравія збільшить спалювання нафти для електроенергії

Саудівська Аравія планує цього літа використовувати більше сирої нафти для виробництва електроенергії через її нижчу ціну порівняно з мазутом і надлишок пропозиції. Про це пише Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогнози використання нафти

За оцінками Wood Mackenzie, у 2025 році країна спалюватиме 465−470 тисяч барелів нафти на добу для електростанцій, що на 10−15 тисяч більше, ніж у 2024 році. Консалтингова компанія FGE прогнозує 423−428 тисяч барелів на добу, що також перевищує або відповідає торішнім показникам.

Причини змін

«Низькі ціни на нафту та високі прибутки від продажу мазуту змінюють структуру попиту — частину виробництва електроенергії буде переведено з мазуту на спалювання сирої нафти», — зазначила старша аналітикиня Wood Mackenzie Пріті Мехта. Головний економіст Vortexa Девід Вех додав, що країна має стимул виробляти більше нафти для внутрішнього використання, а не для експорту.

Ситуація на ринку

Збільшення внутрішнього споживання може зменшити побоювання щодо перенасичення світового ринку нафти, особливо після рішення ОПЕК+ у квітні, травні та червні наростити видобуток на майже 1 мільйон барелів на добу. Водночас високі ціни на мазут, імовірно, обмежать його використання для генерації електроенергії влітку.

Особливості регіону

На Близькому Сході влітку, із червня по серпень, традиційно зростає споживання електроенергії через спеку та необхідність кондиціонування повітря, для чого використовують або нафту, або мазут із високим вмістом сірки.