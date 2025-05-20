Китайський ЦБ знизив базову ставку на 10 б.п. до рекордно низьких 3%

Народний банк Китаю знизив базову процентну ставку за кредитами (LPR) строком на один рік на 10 базисних пунктів (б.п.) до 3% річних.

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Ставку за п'ятирічними кредитами також знижено на 10 б.п. до 3,5%.

Обидві ставки поновили мінімуми за всю історію. Їхні зміни збіглися з консенсус-прогнозами аналітиків, повідомляє Trading Economics.

Востаннє НБК опускав ставки у жовтні 2024 року.

LPR стала бенчмарком у серпні 2019 року після проведення китайським ЦП реформи відсоткових ставок. З 2020 року НБК вимагає від банків орієнтуватися саме на LPR щодо ставок за новими кредитами.

П'ятирічна ставка впливає на вартість іпотечних кредитів, річна — всіх інших.