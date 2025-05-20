Голова НБУ озвучив, про що говоритимуть з МВФ

Голова Нацбанку Андрій Пишний очікує конструктивні та предметні дискусії з місією МВФ щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування. Про це він написав у фейсбуці.
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Деталі
«Сьогодні розпочала роботу місія МВФ. Очікуємо конструктивних і предметних дискусій. Ми стартуємо з гарних позицій. НБУ продовжує виконувати зобов'язання за програмою.
Загалом сім успішних переглядів, які вже пройшла Україна, — це підтвердження ефективності співпраці команд нашої країни та МВФ, нашої здатності знаходити рішення та відповіді на складні запитання", — написав Пишний.
За його словами, 19 травня разом із Міністром фінансів України Сергієм Марченком, керівником Місії МВФ в Україні Гевіном Греєм та експертами з кожної зі сторін провели установчу зустріч у дистанційному форматі. Обговорили порядок денний місії — насичений, предметний, по суті.
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Теми для обговорення
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фінансування потреб бюджету та забезпечення боргової стійкості — обговорюємо як залучення коштів від офіційних партнерів, так і мобілізацію внутрішніх надходжень;
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макроекономічна ситуація, процента та валютно-курсова політика НБУ — сфокусуємося на ризиках та перспективах;
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розвиток фінансового сектору — поговоримо про наші плани щодо подальшого впровадження структурних реформ для посилення спроможності та стабільності сектору. Також приділимо увагу темі вдосконалення державного регулювання діяльності кредитних бюро;
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подальші кроки з розбудови інфраструктури фінансового ринку — ми підготували концептуальну записку для визначення реформ у цьому напрямі, спрямованих на максимізацію можливостей припливу приватного капіталу. Готові до обговорення.
«Переконаний, що в найближчі дні ми також попрацюємо максимально плідно. Налаштовані на результат», — підсумував Пишний.
Коментарі - 2
Бо пан пишний декларує, що майже все записано на його дружині, ну це класика «бізнесу по-українськи», щоб у випадку кримінальних проваджень, можна було розійтися і щоб це не відняли в дружини його, але ж він в нас «чесний» і «не корупціонер», правда ж?))