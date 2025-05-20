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20 травня 2025, 12:53

Голова НБУ озвучив, про що говоритимуть з МВФ

Голова Нацбанку Андрій Пишний очікує конструктивні та предметні дискусії з місією МВФ щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування. Про це він написав у фейсбуці.

Голова Нацбанку Андрій Пишний очікує конструктивні та предметні дискусії з місією МВФ щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування.

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Деталі

«Сьогодні розпочала роботу місія МВФ. Очікуємо конструктивних і предметних дискусій. Ми стартуємо з гарних позицій. НБУ продовжує виконувати зобов'язання за програмою.

Загалом сім успішних переглядів, які вже пройшла Україна, — це підтвердження ефективності співпраці команд нашої країни та МВФ, нашої здатності знаходити рішення та відповіді на складні запитання", — написав Пишний.

За його словами, 19 травня разом із Міністром фінансів України Сергієм Марченком, керівником Місії МВФ в Україні Гевіном Греєм та експертами з кожної зі сторін провели установчу зустріч у дистанційному форматі. Обговорили порядок денний місії — насичений, предметний, по суті.

Читайте також: МВФ почав перегляд програми EFF для України

Теми для обговорення

  • фінансування потреб бюджету та забезпечення боргової стійкості — обговорюємо як залучення коштів від офіційних партнерів, так і мобілізацію внутрішніх надходжень;

  • макроекономічна ситуація, процента та валютно-курсова політика НБУ — сфокусуємося на ризиках та перспективах;

  • розвиток фінансового сектору — поговоримо про наші плани щодо подальшого впровадження структурних реформ для посилення спроможності та стабільності сектору. Також приділимо увагу темі вдосконалення державного регулювання діяльності кредитних бюро;

  • подальші кроки з розбудови інфраструктури фінансового ринку — ми підготували концептуальну записку для визначення реформ у цьому напрямі, спрямованих на максимізацію можливостей припливу приватного капіталу. Готові до обговорення.

«Переконаний, що в найближчі дні ми також попрацюємо максимально плідно. Налаштовані на результат», — підсумував Пишний.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+45
Я_ __
Я_ __
20 травня 2025, 14:12
#
Нехай голова нбу розкаже звідки згідно його (пишного) декларації за 2025 рік, в його дружини, котра де факто ніде не працює, задекларовано стільки об`єктів нерухомості, земельних ділянок, всяких Cartier Panthere і тд, і звідки в пана пишного годинники Audemars Piguet Royal Oak, Patek Philippe Nautilus, Audemars Piguet Edward і тд, навіть при його «офіційній» зп в 583 тисячі грн на місяць, де за рік він отримує 7 лимонів гривень, все одно там задекларовано дуже і дуже багато))

Бо пан пишний декларує, що майже все записано на його дружині, ну це класика «бізнесу по-українськи», щоб у випадку кримінальних проваджень, можна було розійтися і щоб це не відняли в дружини його, але ж він в нас «чесний» і «не корупціонер», правда ж?))
+
+15
zevs1
zevs1
20 травня 2025, 15:01
#
Значит не за горами Властью будут предложены новые финансовые ограничения и запреты простым людям, под предлогом это всё для вашего же блага.
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