Енергоатом у першому кварталі сплатив до бюджету 12,6 мільярда гривень податків

НАЕК «Енергоатом» у січні-березні 2025 року сплатив 12,6 млрд грн податків та інших платежів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Наповнення бюджету

«За перші три місяці 2025 року товариством сплачено до бюджету України 12,6 млрд грн у вигляді податків, обов’язкових платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це на 5,7 млрд грн більше, як порівняти з І кварталом минулого року.