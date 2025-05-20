На 1 травня залишок невідшкодованих сум платникам податків зріс до 30,36 млрд грн та збільшився на 3,9 млрд грн у порівнянні з березнем 2025 року. Про це в телеграм-каналі написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
20 травня 2025, 13:16
В Україні зростає залишок невідшкодованих сум ПДВ платникам податків — Гетманцев
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За його словами, на жаль, фінансовим органам не вдалося вирішити проблему зростання залишку невідшкодованих сум ПДВ.
У січні-квітні 2025 році платникам податків нараховано 55,47 млрд грн бюджетного відшкодування, з яких виплачено:
- 11,83 млрд грн платниками режиму експортного забезпечення;
- 4, 26 млрд грн платникам «Клубу білого бізнесу».
Разом з цим, за даними Гетманцева, залишок не відшкодованих сум на 1 травня зріс до 30,36 млрд грн та збільшився на 3,9 млрд грн у порівнянні до березня 2025 року.
На суму росту залишку вплинуло:
- не перерахування Казначейством платникам ПДВ 4,4 млрд грн;
- не виконанням рішень судів, сума в оскарженні зросла до 7,7 млрд грн;
- зростання обсягу заяв про відшкодування ПДВ, що передаються до документальної перевірки до 38,4% (від суми заявки, порівняно з попереднім роком ріст складає 22,26 %(квітень 2024 р. — 16,14%).
Джерело: Мінфін
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