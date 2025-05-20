В Україні зростає залишок невідшкодованих сум ПДВ платникам податків — Гетманцев

На 1 травня залишок невідшкодованих сум платникам податків зріс до 30,36 млрд грн та збільшився на 3,9 млрд грн у порівнянні з березнем 2025 року. Про це в телеграм-каналі написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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За його словами, на жаль, фінансовим органам не вдалося вирішити проблему зростання залишку невідшкодованих сум ПДВ.

У січні-квітні 2025 році платникам податків нараховано 55,47 млрд грн бюджетного відшкодування, з яких виплачено:

11,83 млрд грн платниками режиму експортного забезпечення;

4, 26 млрд грн платникам «Клубу білого бізнесу».

Разом з цим, за даними Гетманцева, залишок не відшкодованих сум на 1 травня зріс до 30,36 млрд грн та збільшився на 3,9 млрд грн у порівнянні до березня 2025 року.

На суму росту залишку вплинуло: