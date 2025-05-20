Японський автовиробник Honda Motor планує скоротити інвестиції в сегмент електромобілів до 7 трильйонів єн ($48,32 мільярда) до березня 2031 року, знизивши попередній план у 10 трильйонів єн. Про це пише Інтерфакс-Україна.
20 травня 2025, 12:35
Honda зменшить фінансування електромобілів на $20 мільярдів до 2031 року
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Зміни в планах
Раніше, у травні 2024 року, Honda заявляла про намір вкладати мільярди доларів у розвиток електромобілів і програмного забезпечення протягом десяти років до березня 2031 року.
Причини скорочення
Минулого тижня компанія оголосила про відтермінування на два роки проєкту створення комплексного ланцюжка поставок для електромобілів у Канаді через зниження попиту на такі автомобілі.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua та отримуйте поліс на свій e-mail за 5 хвилин
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 23 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі