Honda зменшить фінансування електромобілів на $20 мільярдів до 2031 року

Японський автовиробник Honda Motor планує скоротити інвестиції в сегмент електромобілів до 7 трильйонів єн ($48,32 мільярда) до березня 2031 року, знизивши попередній план у 10 трильйонів єн. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Зміни в планах

Раніше, у травні 2024 року, Honda заявляла про намір вкладати мільярди доларів у розвиток електромобілів і програмного забезпечення протягом десяти років до березня 2031 року.

Причини скорочення

Минулого тижня компанія оголосила про відтермінування на два роки проєкту створення комплексного ланцюжка поставок для електромобілів у Канаді через зниження попиту на такі автомобілі.

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