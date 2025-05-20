Китай скуповує платину рекордними за рік темпами

Китайські ювеліри та інвестори минулого місяця імпортували найбільший обсяг платини за рік, оскільки відносна стабільність дорогоцінного металу підвищила його привабливість порівняно зі швидко зростаючим і нестійким золотом.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Імпорт платини до Китаю

Імпорт платини до Китаю, найбільшого споживача у світі, становив 11,5 тонн у квітні, за даними, опублікованими у вівторок.

Зростаючий ринок Шуйбей в Шеньчжені, великий центр ювелірів з більш ніж 10 000 роздрібних магазинів, дає уявлення про зміни, що відбуваються, число продавців платини на цьому ринку, за словами Ян Яна, заступника гендиректора однієї з найбільших компаній на ринку.

«Деякі майстерні з виготовлення золотих виробів зараз намагаються скористатися сплеском попиту», — каже вона. «Але перехід не такий простий, оскільки ці два метали вимагають дуже різних навичок виготовлення».

Виробники платини перевантажені, і роздрібні продавці наразі стикаються з безпрецедентними термінами очікування, які подвоїлися, додала вона.