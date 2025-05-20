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20 травня 2025, 15:10

Вебінар для інвесторів від NUMO Development: як заробляти на дохідній готельній нерухомості

Прибуткова готельна нерухомість стає все більш перспективним інструментом інвестицій в Україні та в світі. Його обирають через високу дохідність і захист заощаджень від інфляції. Як увійти на цей ринок і отримувати стабільний пасивний дохід?

23 травня 2025 року девелоперська компанія NUMO Development проведе вебінар про вигідні стратегії інвестування в готельну нерухомість. Діана Ткач, керівниця відділу продажів, поділиться практичною інформацією про цей формат інвестицій, поріг входу, очікуваний прибуток, переваги та підводні камені. Реєстрація на вебінар за посиланням.

Одна з найпоширеніших моделей інвестицій у готельну нерухомість — купівля «під ключ» апартаменту у готелі із подальшою передачею в управління керуючій компанії, яка займається промоцією, пошуком гостей, обслуговуванням і ремонтом приміщень.

Інвестор отримує пасивний дохід від оренди свого номеру та користування усією інфраструктурою готелю. На відміну від оренди квартири, власнику не потрібно займатись операційною діяльністю. Крім того, інвестиції у готельну нерухомість мають вищу дохідність і швидше окупаються, ніж інвестиції у житлову.

NUMO Development — девелоперська компанія, заснована Максимом Коганом, власником одеського апарт-готелю Wol.121, та Артуром Лупашком, засновником Ribas Hotels Group. Флагманским проєктом NUMO Development є Melis — готель категорії 4 зірки, що будується у карпатському лісі в 10 хвилинах від Буковелю.

Джерело: Мінфін
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