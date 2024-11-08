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8 листопада 2024, 18:01

Податки в Україні можна ще підвищити у разі додаткових потреб бюджету — Нацбанк

Національний банк України не виключає нові податкові ініціативи, якщо виникнуть додаткові потреби бюджету. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за жовтень.

Національний банк України не виключає нові податкові ініціативи, якщо виникнуть додаткові потреби бюджету.
Фото: pixabay.com

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В основі припущень макропрогнозу — проєкт законодавчих змін щодо підвищення ставок окремих податків (зокрема військового збору, податку на прибуток банків та небанківських фінансових установ та інші) та ухвалені раніше зміни щодо перегляду ставок акцизних податків.

«В разі виникнення додаткових потреб бюджету джерелом їх покриття можуть бути підвищення ставок чинних чи введення нових податків», — йдеться в огляді.

За даними НБУ, такі ініціативи можуть мати різний вплив на інфляцію, залежно від їх параметрів.

Так, потенційне зростання податків на споживання (зокрема ПДВ) містить більше короткострокових проінфляційних ризиків, оскільки їх підвищення одразу відобразиться на споживчих цінах.

Прямі податки мають здебільшого нейтральний ефект, оскільки проінфляційний вплив від більших бюджетних видатків компенсує обмеження приватного споживання.

Нагадаємо

10 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про підвищення податків, а 15-го його вже підписав спікер. Президент поки його не підписав.

Цей закон суттєво змінює податкове навантаження на громадян і бізнес в Україні.

Голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев пояснив, чому всю країну змусили платити податки заднім числом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
asdf2024
asdf2024
8 листопада 2024, 18:05
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Эта власть только и умеет податки поднимать.Когда с фронта хлоцы вернутся ,верховную раду нужно будет люстрировать…
+
+15
Turbo Apricot
Turbo Apricot
8 листопада 2024, 18:19
#
ПОТУЖНО! замість того, щоб вчитися і знати хоча б поняття Крива Лаффера, ця команда потужних менеджерів під час навчання робили гумористичні передачі, а тепер керують економікою всієї України
+
0
penetrator1963
penetrator1963
8 листопада 2024, 18:46
#
Конечно, аппетиты растут, а замороженные активы РФ никто никому не передаёт. так что постригут снова простых украинцев. капиталист любую попу переложит на плечи потребителя.
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