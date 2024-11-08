ЕРАМ збільшила свій операційний дохід на 55%

Міжнародна ІТ-компанія ЕРАМ збільшила чистий операційний дохід за третій квартал 2024 року на 55% у порівнянні з третім кварталом 2023 року. Про це свідчать дані фінансового звіту компанії.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Основні результати EPAM у третьому кварталі

Чистий операційний дохід за загальноприйнятими стандартами обліку (GAAP) становив $177 млн, що на 55,2% більше порівняно з $114 млн в третьому кварталі 2023 року.

Чистий прибуток становить понад $136 млн. Загалом за дев’ять місяців 2024 року компанія отримала $351 млн чистого прибутку.

Прибуток на акцію (EPS) збільшився до $2,37 (на 43,6%), а за не-GAAP — до $3,12 (на 14,3%).

Виторг зріс до $1,16 млрд, що на $15,4 млн (1,3%) більше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. На постійній валютній основі без урахування виходу з ринку росії дохід знизився на 0,3%.

Прогнози

ІТ-гігант прогнозує дохід за 2024 рік у діапазоні від $4,68 до $4,69 млрд. З них 2,4% — це неорганічний дохід, з яких 1,2% надходить від NEORIS.

Операційний прибуток прогнозується за 2024 рік на рівні 11,0−11,5% від виторгу. Прогноз прибутку на акцію — від $7,78 до $7,86.