Власник ОККО купує частку нафтогазовидобувної компанії

Компанія власника мережі АЗС ОККО Віталія Антонова купує контрольну частку у ТОВ «Бистрицьке Інвест» Зіновія Козицького, яке має спецдозвіл на видобуток нафти та газу у Львівській області. Про це повідомляє галузеве видання Nadra.Info.

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Зазначається, що заяву про надання дозволу для завершення угоди Антимонопольний комітет України розгляне 7 листопада.

Зокрема, АМКУ розгляне заявку кіпрської компанії VI.AN Holding Limited Віталія Антонова (громадянин України, резидент Швейцарії) на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Бистрицьке Інвест» Зіновія Козицького, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Козицький підтвердив продаж частки в «Бистрицьке Інвест», однак зауважив, що він залишиться у складі акціонерів компанії, а оперативне управління нею буде спільним. У разі отримання дозволу АМКУ, сторони планують завершити угоду до кінця 2024 року.

Вартість угоди не розголошується.

За даними у системі YouControl, наразі єдиним власником «Бистрицьке Інвест» є Зіновій Козицький. Керівником компанії є його Степан Козицький (ще один його син Максим Козицький очолює Львівську ОДА). Компанія заснована у червні 2024 року.

ТОВ «Бистрицьке Інвест» володіє єдиним дійсним спецдозволом на надра — № 4779 на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобуванням вуглеводнів Бистрицької нафтогазоконденсатної площі у Львівській області. Первісним власником спецдозволу було ТОВ «Західнадрасервіс», яке відчужило право користування надрами на користь «Бистрицьке Інвест».