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7 листопада 2024, 11:34

У Швеції зросла кількість компаній-банкрутів у сфері нерухомості

У вересні 2024 року збанкрутували понад 700 шведських компаній, причому найбільше постраждав бізнес у сфері нерухомості, пише Bloomberg з посиланням на дані кредитного бюро Creditsafe.

У вересні 2024 року збанкрутували понад 700 шведських компаній, причому найбільше постраждав бізнес у сфері нерухомості, пише Bloomberg з посиланням на дані кредитного бюро Creditsafe.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПричина банкрутстваУ серпні було зафіксовано зниження на 3% у річному обчисленні, а в перший місяць осені зростання на 17%, що говорить про різкий поворот до гіршого.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Причина банкрутства

У серпні було зафіксовано зниження на 3% у річному обчисленні, а в перший місяць осені зростання на 17%, що говорить про різкий поворот до гіршого.

За перші дев'ять місяців року кількість працівників у компаніях, які збанкрутували, збільшилась на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Однак не у всіх секторах у вересні спостерігалося зростання кількості дефолтів: кількість банкрутств серед роздрібних продавців скоротилася майже на 20%, а серед готелів та ресторанів, а також будівельних компаній — на 10%.

Крім того, шведські орендодавці після зниження відсоткових ставок почали повертатися на ринок облігацій у таких кількостях, яких не було з часів буму 2021 року.

За перші три квартали 2024 року національні компанії, що займаються нерухомістю, продали облігацій на суму 7,8 мільярда доларів, що перевищує річний обсяг продажів за останні два роки.

Деякі експерти запевняють, що прибутковість у цій сфері зростає. Навіть у гібридних облігаціях, ризикованому сегменті боргових зобов'язань компаній, що займаються нерухомістю, вона цього року склала 170%. У топовому списку переважали шведські емітенти, зокрема Heimstaden та SBB.

«Ринкова кон'юнктура перед підвищенням ставок призвела до того, що наш портфель фінансування перейшов у євро більше, ніж ми вважаємо стратегічно важливим, — сказав Джонас Еріксон, співробітник Balder зі зв'язків з інвесторами. — Ось чому ми зосередилися на випуску крон цього року і, ймовірно, продовжимо в тому ж дусі і наступного року».

Генрік Якобссон, генеральний директор Creditsafe у Швеції, підкреслив, що надії на відновлення економіки у Швеції зросли після того, як центральний банк знизив вартість запозичень, але у багатьох компаній, як і раніше, виникають проблеми, особливо у сфері нерухомості, вони навіть змушені звільняти співробітників і закритися.

Рівень безробіття зростає, інвестиції у шведський бізнес перебувають на історично низькому рівні.

«Ця осінь буде важкою для багатьох власників бізнесу», — вважає він, тому що поки що зберігається невизначеність і зростання настроїв не призвело до масштабного підвищення активності на ринку.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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