Огляд криптовалютного гаманця Gem Wallet

Gem Wallet — відносно новий, але цікавий некастодіальний мобільний криптовалютний гаманець з відкритим кодом. Ми розбиралися, що це все означає, які має переваги і чому варте уваги користувачів.

Декілька слів про криптогаманці

Криптогаманці дозволяють зберігати, переказувати та отримувати цифрові монети, а також взаємодіяти з різними блокчейн-проєктами та смарт-контрактами.

Такий гаманець — це набір криптографічних ключів: публічного (public key) та приватного (private key). Публічний ключ використовується для створення адреси, яку можна порівняти з номером банківського рахунку, куди надходять криптовалюти. Приватний ключ можна порівняти з PIN-кодом або паролем. Він потрібен для підпису транзакцій та доступу до коштів у гаманці і є суто конфіденційною інформацією, яку не можна розголошувати.

Важливо розуміти, що фізично криптовалюти в гаманці не зберігаються. Усі транзакції та баланси користувачів фіксуються на блокчейні — децентралізованій, розподіленій базі даних. Гаманець лише забезпечує інтерфейс для взаємодії з цією базою.

Залежно від рівня контролю над приватними ключами, гаманці поділяються на кастодіальні та некастодіальні.

Кастодіальні — це коли ключі знаходяться не у власника, а у третьої сторони. Найчастіше у сервісу, що надає послуги зберігання. Наприклад, у криптовалютної біржі. Такі гаманці прості у використанні, але потенційно вразливі, з погляду безпеки, адже конфіденційна інформація користувача, яка може надати доступ до його грошей, зберігається у третіх осіб.

Некастодіальні гаманці не передбачають передачу приватних ключів стороннім. Тобто користувачі самі контролюють конфіденційну інформацію і відповідають за безпечність збереження своїх коштів на блокчейні. Такі гаманці бувають апаратними та електронними.

Апаратні — це спеціальні пристрої, дещо схожі на звичайну флешку. Вони являють собою найнадійніший спосіб зберігати криптовалюту, адже без цього пристрою отримати доступ до коштів не зможе ніхто. Але їх недоліки в тому, що вони незручні у повсякденному користуванні. Крипту не можна швидко продати чи докупити, а найгірше — такий гаманець можна загубити разом із усіма коштами на ньому.

Некастодіальні електронні гаманці — універсальніше рішення. Це спеціальні застосунки, які встановлюються на мобільний телефон чи комп'ютер, і в будь-який момент надають доступ до рахунків із криптою. Вони зручніші, ніж апаратні, і при цьому кошти на них захищені краще, ніж на тих же криптобіржах, адже вони не зберігають приватні ключі користувачів. У випадку втрати телефону чи комп’ютера, електронний гаманець можна відновити на новому пристрої, а зловмисники не отримають доступу до конфіденційних даних. Саме таке рішення пропонує криптогаманець Gem Wallet.

Криптогаманець Gem Wallet

Gem Wallet — це некастодіальний електронний мобільний гаманець, доступний для платформ iOS та Android. Він забезпечує швидкий та зручний доступ до цифрових монет: дозволяє їх отримувати, переказувати, зберігати, а також обмінювати всередині облікового запису. У проєкту є відразу декілька переваг.

1. Відкритий код

Gem Wallet має відкритий код, доступний для кожного бажаючого з ним ознайомитись. Це означає, що кожен користувач може перевірити гаманець на вразливості або прихований функціонал, та оцінити рівень безпеки зберігання коштів. Крім того, будь-хто з розробників може запропонувати рішення щодо покращення проєкту, зробивши внесок у його розвиток. Інакше кажучи, відкритий код свідчить про те, що розробники впевнені у своєму продукті й їм нема чого приховувати.

2. Мультивалютність

Gem Wallet підтримує широкий спектр блокчейн-мереж, включаючи Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Toncoin, Polygon, Avalanche та Solana. Наразі Gem Wallet підтримує 32 блокчейни та тисячі взаємозамінних токенів, випущених на кожному ланцюжку через відповідні протоколи.

Окремий напрямок — стейблкоїни. Гаманець працює з USDT та іншими стейблкоїнами в різних мережах (TRC20, ERC20, SPL, TON тощо), відкриваючи доступ до світових ринків товарів та послуг.

Gem також дає змогу працювати з фіатними валютами, серед яких є українська гривня.

3. Некастодіальність (Self-Custody)

Перевага, про яку вже було згадано. Некастодіальність означає, що приватні ключі гаманців залишаються інформацією, яка доступна лише користувачу і нікому іншому. Така архітектура гаманця Gem Wallet мінімізує ризик несанкціонованого доступу до нього третіх осіб та втрати коштів користувачів.

4. Функціональність

Поряд із такими базовими функціями, як зберігання, отримання та переказ криптовалют, користувачам доступні й інші опції.

Обмін валют у середині інтерфейсу. Gem Wallet підтримує різноманітні активи для обміну, включаючи основні криптовалюти, такі як Bitcoin, Ethereum, стейблкоїни USDC/USDC та інші. Функція дозволяє за декілька кліків обміняти одну криптовалюту на іншу.

Стейкінг монет

У Gem Wallet доступна функція стейкінгу (блокування монет у протоколі Proof-of-Stake), яка є своєрідним аналогом банківського вкладу. Користувачі можуть отримувати винагороди, зберігаючи свої активи безпосередньо в гаманці. Стейкінг надає можливість генерувати пасивний дохід, підтримуючи безпеку та роботу мережі блокчейн.

NFT-трейдинг

Завдяки інтеграції з NFT-маркетплейсами, користувачі Gem Wallet можуть купувати та продавати унікальні цифрові предмети, а також керувати своєю віртуальною колекцією.

5. Безпека та конфіденційність

Розширене шифрування та безпечне управління ключами, реалізовані у застосунку Gem Wallet, гарантують збереження коштів користувачів. А вбудовані інструменти конфіденційності захищають історію транзакцій та особисту інформацію від сторонніх очей. Gem не відстежує особисту інформацію користувача, яка б могла пов'язати його з гаманцем чи встановити баланс активів. Для створення криптовалютного гаманця Gem Wallet не потрібен навіть e-mail.

5. Багатомовність

Gem Wallet — простий в управлінні криптогаманець з багатомовним інтерфейсом. Одна з доступних мов — українська.

6. Керування декількома гаманцями

Gem Wallet дозволяє в одному інтерфейсі керувати відразу декількома гаманцями з можливістю безперешкодного перемикання між ними. Завдяки функції Watch Wallets можна відстежувати за ним баланси та транзакції.



Загальні враження

Gem Wallet — простий в управлінні криптогаманець зі зручним мультивалютним, багатомовним (зокрема, і українським) інтерфейсом і всім необхідними функціоналом. Користувачі можуть купувати та обмінювати більш ніж 1000 криптовалют всередині облікового запису, керувати декількома гаманцями в одному інтерфейсі і, що головне — безпечно зберігати свої кошти.

Він чудово підходить як пересічному користувачу для особистих повсякденних завдань, так і для підприємців, які використовують криптовалюту у своїй діяльності. Останнім у нагоді стануть функції мультигаманців, закріплення потрібних гаманців, зручний шеринг, авторизація через WalletConnect та інші.