Курс на 6 листопада: НБУ знизив гривню на 4 копійки

Національний банк України встановив на 6 листопада 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,4375 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 4 копійки.

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Валютний ринок

Нацбанк на 6 листопада встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 45,15 грн (на 5 листопада курс було встановлено на рівні 45,14 грн). Європейська валюта подорожчала на 1 копійку.

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