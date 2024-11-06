Національний банк України встановив на 6 листопада 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,4375 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 4 копійки.
6 листопада 2024, 8:00
Курс на 6 листопада: НБУ знизив гривню на 4 копійки
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Валютний ринок
Нацбанк на 6 листопада встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 45,15 грн (на 5 листопада курс було встановлено на рівні 45,14 грн). Європейська валюта подорожчала на 1 копійку.
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Джерело: Мінфін
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