Курс на 5 листопада: НБУ знизив гривню на 10 копійок

Національний банк України встановив на 5 листопада 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,3954 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 10 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 5 листопада встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 45,14 грн (на 4 листопада курс було встановлено на рівні 44,96 грн). Європейська валюта подорожчала на 18 копійок.

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