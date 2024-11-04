Національний банк України встановив на 4 листопада 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2891 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 6 копійок.
4 листопада 2024, 8:00
Курс на 4 листопада: НБУ знизив гривню на шість копійок
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Валютний ринок
Нацбанк на 4 листопада встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 44,96 грн (на 1 листопада курс був встановлений на рівні 44,84 грн). Європейська валюта подорожчала на 12 копійок.
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Джерело: Мінфін
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