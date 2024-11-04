АРМА запустить оновлений реєстр арештованих активів

Оновлений Єдиний державних реєстрів арештованих активів (ЄДРАА) повинен запрацювати вже на початку 2025 року. Про це повідомила голова Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) Олена Дума.

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Які відомості додадуть

В АРМА зазначили, що в січні 2025 року Реєстр додатково міститиме відомості про:

ОВДП у валюті

Передані арештовані активи в інтересах держави за спеціальною процедурою та Розпорядження Уряду

Оцінювачів та рецензій на звіти

Міжрегіональні управління АРМА, які відповідають за управління активами на відповідній території

Міжнародні міжвідомчі угоди.

Дума також зазначила, що в опрацюванні інші параметри до висвітлення в ЄДРАА. Так, за окремими параметрами Реєстр також буде містити інформацію про земельні ділянки, арештовані кошти, суму коштів, які повернуто власникам, кількість ухвал про зняті арешти, а також про житлову та нежитлову нерухомість.