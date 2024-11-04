Оновлений Єдиний державних реєстрів арештованих активів (ЄДРАА) повинен запрацювати вже на початку 2025 року. Про це повідомила голова Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) Олена Дума.
4 листопада 2024, 8:46
АРМА запустить оновлений реєстр арештованих активів
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Які відомості додадуть
В АРМА зазначили, що в січні 2025 року Реєстр додатково міститиме відомості про:
- ОВДП у валюті
- Передані арештовані активи в інтересах держави за спеціальною процедурою та Розпорядження Уряду
- Оцінювачів та рецензій на звіти
- Міжрегіональні управління АРМА, які відповідають за управління активами на відповідній території
- Міжнародні міжвідомчі угоди.
Дума також зазначила, що в опрацюванні інші параметри до висвітлення в ЄДРАА. Так, за окремими параметрами Реєстр також буде містити інформацію про земельні ділянки, арештовані кошти, суму коштів, які повернуто власникам, кількість ухвал про зняті арешти, а також про житлову та нежитлову нерухомість.
Джерело: Мінфін
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