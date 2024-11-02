UBS оголосив про запуск токенізованого інвестфонду на Ethereum

Швейцарський банк UBS оголосив про запуск токенізованого інвестиційного фонду на Ethereum . Про це повідомляє пресслужба банку.

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У заяві від 1 листопада банк повідомляє, що запустив фонд грошового ринку, створений на основі мережі Ethereum, як «токен інвестиційного фонду грошового ринку UBS USD», також відомий як «uMINT».

Співголова UBS APAC Томас Кегі пояснив, що фірма «помітила висхідний апетит інвесторів до токенізованих фінансових активів у різних класах активів».

Криптовалютні коментатори вважають, що цей крок матиме позитивний вплив на ціну ефіру (ETH).

UBS пояснив, що власники токенів зможуть використовувати його «рішення з управління готівкою інституційного рівня», які спираються на високоякісні інструменти грошового ринку та структуровані навколо «консервативної системи управління ризиками».

Це сталося через рік після того, як банк вперше випробував контрольований пілот фонду токенізованого грошового ринку.