Nvidia замінить Intel у індексі Dow Jones

Nvidia замінить Intel в біржевому індексі Dow Jones Industrial Average після 25-річної перерви. Про це повідомляє Reuters.

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Nvidia приєднається до індексу наступного тижня разом з виробником фарб Sherwin-Williams.

Цього року акції Intel впали на 54%, що зробило показники компанії найгіршими в індексі й залишили її з найнижчою ціною акцій у зваженому за ціною індексі Dow. Акції Intel також впали на 1,6% на розширених торгах у п'ятницю 1 листопада, тоді як акції Nvidia зросли на 2,2%.

Це сталося на наступний день після того, як Intel висловила оптимізм щодо майбутнього свого бізнесу, спрогнозувавши доходи в поточному кварталі вище очікуваних, але попередивши, що їй належить «багато роботи».

Колись домінуюча сила у виробництві мікросхем, Intel в останні роки поступилася своєю виробничою перевагою конкуренту TSMC і пропустила бум генеративного штучного інтелекту після помилкових кроків, включаючи передачу інвестицій в OpenAI.