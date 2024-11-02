Німеччина могла б уникнути спаду економіки, якби працівники рідше брали лікарняний. Про це пише Financial Times.
Німеччина недоотримала 0,8% ВВП через високий рівень лікарняних -FT
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Що відомо
За даними Techniker Krankenkasse, найбільшого в країні постачальника державного медичного страхування, у 2023 році працівники в середньому пропустили 19,4 дня через хворобу, 2022-го — 22,4 дня.
За цим показником Німеччина є одним із лідерів серед розвинених країн. Якби кількість оплачуваних лікарняних була на рівні, нижчому від середнього, економіка Німеччини у 2023 році зросла б на 0,5%, замість скорочення на 0,3%, підрахували в Німецькій асоціації дослідницьких фармацевтичних компаній (VFA).
У Німеччині всі співробітники за законом мають право на шість тижнів лікарняного на рік з повною оплатою. На додачу до цього пандемія коронавірусу подарувала німцям можливість отримувати лікарняні телефоном без особистого огляду лікаря. Однак рівень лікарняних у Німеччині був одним із найвищих серед розвинутих країн ще до пандемії.
Керівники скаржаться на працівників
Керівники німецьких компаній скаржаться, що робоча сила в країні стала «занадто розпещеною і самовпевненою». Генеральний директор Mercedes-Benz Ола Келленіус заявив, що співробітники компанії в Німеччині беруть лікарняні подекуди вдвічі частіше, ніж в інших країнах, попри однакові умови праці.
Керівник одного з провідних виробників поскаржився на «цілковите небажання», особливо серед деяких «жадібних до роботи» молодих працівників, усвідомити, на які жертви необхідно піти задля збереження процвітання та конкурентоспроможності.
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