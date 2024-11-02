Німеччина недоотримала 0,8% ВВП через високий рівень лікарняних -FT

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Що відомо

За даними Techniker Krankenkasse, найбільшого в країні постачальника державного медичного страхування, у 2023 році працівники в середньому пропустили 19,4 дня через хворобу, 2022-го — 22,4 дня.

За цим показником Німеччина є одним із лідерів серед розвинених країн. Якби кількість оплачуваних лікарняних була на рівні, нижчому від середнього, економіка Німеччини у 2023 році зросла б на 0,5%, замість скорочення на 0,3%, підрахували в Німецькій асоціації дослідницьких фармацевтичних компаній (VFA).

У Німеччині всі співробітники за законом мають право на шість тижнів лікарняного на рік з повною оплатою. На додачу до цього пандемія коронавірусу подарувала німцям можливість отримувати лікарняні телефоном без особистого огляду лікаря. Однак рівень лікарняних у Німеччині був одним із найвищих серед розвинутих країн ще до пандемії.

Керівники скаржаться на працівників

Керівники німецьких компаній скаржаться, що робоча сила в країні стала «занадто розпещеною і самовпевненою». Генеральний директор Mercedes-Benz Ола Келленіус заявив, що співробітники компанії в Німеччині беруть лікарняні подекуди вдвічі частіше, ніж в інших країнах, попри однакові умови праці.

Керівник одного з провідних виробників поскаржився на «цілковите небажання», особливо серед деяких «жадібних до роботи» молодих працівників, усвідомити, на які жертви необхідно піти задля збереження процвітання та конкурентоспроможності.