Курс валют на вечір 1 листопада: долар та євро зросли на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 14 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу. Євро зросло на 9 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 1 листопада Закриття 1 листопада Зміни долар 41,19/41,23 41,33/41,35 14/12 євро 44,78/44,81 44,87/44,87 9/6

Коментар «Мінфіну»

Зростання євро протягом тижня становило близько 22 копійок. Причина: ралі у парі євро/долар на міжнародних ринках перед виборами в США, а також ситуативне зростання котирувань долара на міжбанку.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,55 грн. Євро купують за 44,70 грн, а продають за 45,17 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,50−41,55, євро — 45,10−45,25 грн.

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