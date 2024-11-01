До закриття міжбанку курс долара зріс на 14 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу. Євро зросло на 9 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 1 листопада: долар та євро зросли на міжбанку
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Відкриття 1 листопада
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Закриття 1 листопада
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Зміни
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41,19/41,23
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41,33/41,35
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14/12
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44,78/44,81
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44,87/44,87
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9/6
Коментар «Мінфіну»
Зростання євро протягом тижня становило близько 22 копійок. Причина: ралі у парі євро/долар на міжнародних ринках перед виборами в США, а також ситуативне зростання котирувань долара на міжбанку.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,55 грн. Євро купують за 44,70 грн, а продають за 45,17 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,50−41,55, євро — 45,10−45,25 грн.
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