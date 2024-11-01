Укренерго зробило заяву щодо повернення графіків відключення світла

Укренерго зараз не бачить підстав для повернення графіків відключення електроенергії в Україні, але зниження температури повітря збільшить споживання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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В Укренерго зазначили, що сьогодні деякі ЗМІ поширили інформацію про ймовірне застосування графіків погодинних відключень в Україні вже з наступного тижня, але це не відповідає дійсності.

«Зниження температури повітря на початку наступного тижня справді прогнозовано спричинить зростання рівня енергоспоживання. Але чи знадобиться при цьому застосування відключень (зокрема, побутових споживачів) — може спрогнозувати лише НЕК „Укренерго“, яка прогнозів щодо застосування заходів обмеження наразі не надавала», — йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що Укренерго, спільно з Міністерством енергетики, обласними військовими адміністраціями та енергетичними компаніями, робить усе можливе для того, щоб запобігти застосуванню обмежень споживання.

«Просимо громадян довіряти тільки офіційним джерелам інформації, а експертів та посадових осіб енергетичних компаній — утриматись від коментарів, що виходять за межі їхньої компетенції», — додали в Укренерго.