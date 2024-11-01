Ціни на газ у Європі обвалилися через новини про можливий транзит азербайджанського газу через Україну

Біржові ціни на газ у Європі різко впали після публікацій про те, що Угорщина та Словаччина домовилися про постачання газу з Азербайджану транзитом через Україну. Про це повідомляє галузеве видання ExPro із посиланням на дані біржі ICE.

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Вартість ф’ючерсів на газ на хабі TTF у Нідерландах (Front Month) увечері в четвер, 31 жовтня, обвалилася на 7% - до 38,17 євро за МВт.

Станом на ранок п’ятниці, 1 листопада, ціни дещо скорегувалися — ф’ючерси з постачанням у грудні торгуються по 39,29 євро за МВт, хоча на початку тижня їх вартість сягала 43 євро.

Обвал цін відбувся після публікації Bloomberg про те, що європейські покупці газу близькі до угоди з Азербайджаном щодо постачання природного газу через Україну після завершення діючої угоди на транзит російського газу.

За інформацією Bloomberg, компанії з Угорщини та Словаччини близькі до підписання контракту на 12−14 млрд куб м газу на рік з Азербайджану. Згідно угоди, будуть використовуватися ті газопроводи, що зараз використовуються для транзиту російського газу.

«Ці поставки фактично замінять ті, які Європа зараз отримує в рамках транзитної угоди. Контракт має включати в себе так звану угоду про своп між Азербайджаном та росією, оскільки в Азербайджану немає достатніх експортних потужностей для заміщення існуючих поставок», — йдеться у публікації.

Зі сторони Азербайджану продавцем виступатиме SOCAR, яка буде постачати газ до точки Суджа на українсько-російському кордоні. Після цього угорська MVM та словацька SPP відповідатимуть за транзит газу через українську ГТС.