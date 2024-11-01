У п'ятницю фунт стабілізувався після кількох турбулентних сесій, але переживає найтривалішу серію тижневих падінь за останні шість років, оскільки політична та монетарна невизначеність спонукає інвесторів віддавати перевагу долару, пише Reuters.
Фунт переживає найдовшу за 6 років серію тижневих падінь
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Бюджет
Міністр фінансів Великобританії Рейчел Рівз цього тижня представила свій перший бюджет з моменту приходу до влади лейбористської партії у липні. Пропозиції з високими податками, великими видатками та великими запозиченнями стривожили британський ринок облігацій та підкосили фунт.
Хоча бюджет не викликав такого хаосу, як у вересні 2022 року за колишнього прем'єр-міністра Ліз Трасс, облігації потрапили під розпродажі, підвищуючи прибутковість, а трейдери роблять ставку на скромніше пом'якшення політики Банком Англії наступного року.
Теоретично і те, й інше має підтримати фунт, але перспектива ще більшого посилення британських фінансів і найбільшого за останні десятиліття податкового навантаження викликала занепокоєння.
Котирування
Станом на 12:18 фунт торгувався з підвищенням на 0,1%, на рівні $1,2912, а з початку тижня втрачав 0,4%, що стало п'ятим поспіль тижневим зниженням, найтривалішим з грудня 2018 року.
Управління з бюджетної відповідальності (OBR), прогнози якого лежать в основі державних бюджетів, заявило, що в 2025 році зростання економіки складе 2,0%, що лише трохи вище прогнозу в 1,9%, зробленого в березні під час останнього бюджету попереднього уряду консерваторів.
OBR також прогнозує, що інфляція у Великій Британії складе в середньому 2,6% у 2025 році, що вище за попередню оцінку в 1,5%.
Роботодавці попередили, що їм буде важко впоратися зі збільшенням внесків на соціальне забезпечення, які становлять левову частку додаткових 40 мільярдів фунтів, які Рівз планує зібрати у вигляді податків, що є найбільшим збільшенням у бюджеті з 1993 року.
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