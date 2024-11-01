Фунт переживає найдовшу за 6 років серію тижневих падінь

У п'ятницю фунт стабілізувався після кількох турбулентних сесій, але переживає найтривалішу серію тижневих падінь за останні шість років, оскільки політична та монетарна невизначеність спонукає інвесторів віддавати перевагу долару, пише Reuters.

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Бюджет

Міністр фінансів Великобританії Рейчел Рівз цього тижня представила свій перший бюджет з моменту приходу до влади лейбористської партії у липні. Пропозиції з високими податками, великими видатками та великими запозиченнями стривожили британський ринок облігацій та підкосили фунт.

Хоча бюджет не викликав такого хаосу, як у вересні 2022 року за колишнього прем'єр-міністра Ліз Трасс, облігації потрапили під розпродажі, підвищуючи прибутковість, а трейдери роблять ставку на скромніше пом'якшення політики Банком Англії наступного року.

Теоретично і те, й інше має підтримати фунт, але перспектива ще більшого посилення британських фінансів і найбільшого за останні десятиліття податкового навантаження викликала занепокоєння.

Котирування

Станом на 12:18 фунт торгувався з підвищенням на 0,1%, на рівні $1,2912, а з початку тижня втрачав 0,4%, що стало п'ятим поспіль тижневим зниженням, найтривалішим з грудня 2018 року.

Управління з бюджетної відповідальності (OBR), прогнози якого лежать в основі державних бюджетів, заявило, що в 2025 році зростання економіки складе 2,0%, що лише трохи вище прогнозу в 1,9%, зробленого в березні під час останнього бюджету попереднього уряду консерваторів.

OBR також прогнозує, що інфляція у Великій Британії складе в середньому 2,6% у 2025 році, що вище за попередню оцінку в 1,5%.

Роботодавці попередили, що їм буде важко впоратися зі збільшенням внесків на соціальне забезпечення, які становлять левову частку додаткових 40 мільярдів фунтів, які Рівз планує зібрати у вигляді податків, що є найбільшим збільшенням у бюджеті з 1993 року.