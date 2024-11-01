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1 листопада 2024, 14:42

Золото відновило зростання після фіксації прибутку

Ціни на золото зміцнилися у п'ятницю і вийшли у невеликий плюс на тижневих графіках, відновивши зростання після хвилі фіксації прибутку, пише Reuters.

Ціни на золото зміцнилися у п'ятницю і вийшли у невеликий плюс на тижневих графіках, відновивши зростання після хвилі фіксації прибутку, пише Reuters.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новиниКотируванняСтаном на 11.25 спотове золото зросло на 0,31% до $2 752,60 за унцію, а за тиждень — на 0,2%.

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Котирування

Станом на 11.25 спотове золото зросло на 0,31% до $2 752,60 за унцію, а за тиждень — на 0,2%. У четвер ціни знизилися після досягнення рекордного максимуму $2 790. Грудневі ф'ючерси зросли на 0,48% до $2762,15.

«Інвестори все ще думають про те, що потрібно купувати на падінні, і ця стратегія збережеться до виборів у США, а може, і після них, тому що буде багато потрясінь», — сказав аналітик Marex Едвард Меїр.

За даними нового опитування Reuters/Ipsos, віце-президент-демократ Камала Харріс із невеликим відривом випереджає республіканця Дональда Трампа (46% до 43%).

Жовтень

У жовтні ціни на золото зросли більш ніж на 4% на тлі надходження коштів у безпечні активи, викликаного напруженістю на Близькому Сході та невизначеністю у зв'язку з виборами в США.

Тепер увага ринку зосереджена на звіті із зайнятості у несільськогосподарському секторі США, який вийде о 14:30.

Трейдери вважають, що ймовірність зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів наступного тижня становить 95%.

Джерело: Мінфін
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