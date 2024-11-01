«Приват24» додає можливість купувати ОВДП від 1000 грн

У веб-версії додатку «Приват24» зʼявилася можливість купувати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) від 1000 грн. Приватбанк також надає можливість через додаток продавати ОВДП в режимі онлайн. Про це повідомляє пресслужба установи.

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Для того, щоб інвестувати кошти в державні облігації, в розділі «Послуги» меню «Цінні папери» необхідно обрати ОВДП, заповнити необхідні параметри та підписати за допомогою SmartID сформовані документи щодо відкриття рахунку в цінних паперах та придбання ОВДП.

У сервісі відсутні податкові збори та додаткові витрати на придбання.

У «Приват24» доступний перелік ОВДП для купівлі в гривні, доларах та євро, можна бачити залишки придбаних ОВДП, переглядати операції та контролювати свій портфель в цінних паперах, у т.ч. надходження купонних платежів та грошових коштів за погашення ОВДП.