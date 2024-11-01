У «Дії» запускають нову послугу — продовження граничних строків валютних розрахунків

У «Дії» запустили бета-тестування нової послуги для українських підприємців — можливість онлайн подавати заявки та отримувати висновок Міністерства економіки щодо продовження граничних строків розрахунків у сфері міжнародної торгівлі. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Тестування послуги

Повноцінно послуга запрацює у грудні 2024 року. Її запуск відбувається в межах проєкту єДозвіл.

У бета-тестуванні можуть взяти участь усі юридичні особи та ФОПи, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

У межах тесту послуга буде доступна для перших 100 підприємців, які звернуться за її отриманням. Протягом тестування працюватиме оперативна служба підтримки, яка допоможе у вирішенні можливих питань.

Після успішного завершення тесту і врахування зворотного зв’язку від бізнесу послуга буде запущена повноцінно.

Коментар Мінекономіки

«Тепер не потрібно ходити в банки та державні установи: документи можна подати онлайн менше, ніж за годину. Система автоматично перевірить заявку, допоможе виправити помилки і заощадить час. Цей крок зменшить ризик затримок, штрафів і блокування рахунків. Очікуємо, що міжнародні угоди завершуватимуться швидше, що сприятиме швидшому поверненню валюти в Україну», — заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

У Мінекономіки уточнили, що продовження граничних строків розрахунків можливе лише за окремими операціями з експорту та імпорту товарів. Послуга стосується товарів, виготовлення або доставка яких потребує тривалого терміну. Наприклад, промислового устаткування, медичного і військового обладнання, а також продукції, замовленої через міжнародні тендери.

Загалом у 2023 році Мінекономіки видало близько 1 500 висновків про продовження граничних строків розрахунків, а за перше півріччя цього року — майже 600.