Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася до 32%

За 9 місяців 2024 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася до 32,3% або на 5 в.п. порівняно з показником станом на початок року. Обсяг NPL скоротився на 6,9 млрд грн до 415,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Ключові чинники скорочення NPL:

подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості з огляду на поступове відновлення попиту на кредити та поліпшення умов кредитування, зокрема зниження кредитних ставок до рівня, який був наприкінці «доковідного» 2019 року. За дев’ять місяців 2024 року обсяг валових кредитів у банківський системі зріс на 154 млрд грн або на 13,6%;

списання непрацюючих кредитів, передусім роздрібних, частка NPL в яких за цей час знизилася на 5,9 в. п. до 17,6%. Водночас поліпшилася якість врегулювання й корпоративних боргів — частка NPL в кредитах бізнесу скоротилася на 3,4 в. п. до 40,7%.

Скорочення частки непрацюючих кредитів зафіксовано в усіх групах банків: у приватних українських банках — до 12,8%, у банках з іноземним капіталом — до 12,7%, у державних — до 45,0%.

Водночас, без врахування боргів колишніх власників ПриватБанку та старих боргів часів до оздоровлення банківської системи під час кризи 2015−2017 років частка непрацюючих кредитів станом на 1 жовтня становить 27,8% в державних банках та 20,9% — в цілому в банківській системі.