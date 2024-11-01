Банки повстають проти регулювання: хто очолив бунт банкірів

Посилення спроб банківського регулювання досягло піку. Що саме не влаштовує великі світові банки, і чи Базель III має шанси встояти після можливого виграшу Трампа, з'ясовував Reuters. «Мінфін» обрав найголовніше.

Регулятори вимагають від банків привести свої стандарти у відповідність до стандартів Базельського комітету з банківського нагляду. На їхню думку, це може допомогти галузі краще впоратися з економічними потрясіннями.

У довгому ланцюжку перегляду фінансового регулювання, яке почалося з кризи 2007 року, точку хоче поставити Джеймі Даймон, голова JPMorgan. JPMorgan є одним з найбільших у світі банком, його ринкова вартість — $630 млрд.

У понеділок він розкритикував кілька великих ініціатив фінансового регулювання США та пообіцяв протистояти тим із них, які, за його словами, не зроблять банки безпечнішими.

68-річний керівник, який керує найбільшим банком США, розкритикував те, що він назвав дублюючими або непродуманими правилами щодо вимог до капіталу, платежів за картками та відкритого банкінгу.

Банки, за його словами, бояться боротися із регуляторами, побоюючись, що ті ще більше покарають їх за такі спроби. «Настав час дати відсіч», — додав Даймон.

«Ми знову і знову подаватимемо до суду на наших регуляторів, бо все стає несправедливим і неправильним, і це шкодить компаніям; багато з цих правил завдає шкоди людям з низькими доходами», — сказав він.

З чим незгодний глава JPMorgan

У липні минулого року регулюючі органи США висунули пропозицію: банки повинні привести свої стандарти у відповідність до стандартів Базельського комітету з банківського нагляду, щоб допомогти галузі краще впоратися з економічними потрясіннями. Банкам пропонували докапіталізуватись на 19%.

Тоді банки заявили, що збільшення капіталу не потрібне і зашкодить економіці. Вони пригрозили подати до суду, щоб скасувати запропоновані регуляторні заходи, мотивуючи тим, що ФРС та інші держоргани не дотримувалися належної процедури.

ФРС пообіцяв внести зміни до вимог і у вересні озвучив план, що передбачав зниження планки докапіталізації до 9%.

Для менших банків, з активами менш ніж $250 млрд, капітал мав збільшитися на 3−4% з урахуванням нереалізованих прибутків і збитків за їхніми портфелями цінних паперів — фактора, що спричинив нестабільність у банківському секторі минулого року.

«Переглянуті стандарти банківського капіталу — це виверт Уолл-стріт… ФРС поступилася лобістському руху керівників великих банків», — відреагувала на пом'якшення вимог сенатор-демократ США Елізабет Уоррен. Reuters з посиланням на свої джерела повідомляв, що Федеральна корпорація зі страхування депозитів США чинить опір пом'якшеним пропозиціям Федеральної резервної системи.

Відкориговані вимоги ФРС негативно вплинули на вартість акцій банків. Банківський індекс S&P 500 (SPXBK) впав на 3,5%, акції JPMorgan, Citigroup і Morgan Stanley, що входять до індексу, пішли вниз на 2−6%.

«Розчаровує негативна реакція на вартість акцій банків. Можливо, Уолл-стріт розраховувала на більше зниження порівняно з початковою пропозицією», — сказав тоді банківський аналітик Argus Research Стівен Біггар. Тоді ж агентство Reuters припустило, що плани регуляторів можуть спровокувати новий виток лобіювання з боку галузі, що може призвести до подальшого пом'якшення правил.

Що ще у списку претензій

Основна претензія банкірів: фінальний етап Базель III невизначений, ключові деталі незрозумілі, а президентські вибори в США 5 листопада ставлять під сумнів, що він зможе бути запроваджений за нової адміністрації.

«Диявол криється в деталях», — сказав Даймон, який мабуть тиснутиме на регулятора далі, щоб отримати деталі плану. За його словами, буде складно щось зробити, якщо пропозиції не з'являться до виборів.

Він вважає, що надбавка до капіталу для глобальних системно значущих банків одна із «найдурніших» елементів Базельського угоди, розрахунки операційного ризику у ній «сміховинні», а у коефіцієнті покриття ліквідності є «невідповідності».

Ще одна претензія Даймона полягає у комісіях емітентів карток. Він заявив, що регулюючі органи не повинні дозволяти компаніям, які випускають карти, таким як American Express, Capital One і Discover Financial Services, стягувати вищу плату за трансакції дебетовими картами.

Це пов'язано з тим, що банки обмежені у розмірах комісій, які вони можуть стягувати за дебетові картки, тоді як емітенти карт таких обмежень не мають. Те, що емітенти карт підвищують відсотки, він назвав «вкрай несправедливим».

Під роздачу потрапив і відкритий банкінг. Бюро захисту прав споживачів у сфері фінансів регулює обмін даними між фінтех-компаніями та традиційними банками, дозволяючи споживачам легко та безкоштовно передавати свої персональні дані між ними.

Даймон заявив, що він не проти відкритого банкінгу як такого, але має намір боротися проти нього, оскільки він може скомпрометувати дані споживачів і призвести до шахрайських грошових переказів.

Чому регулювання починає заважати банкам

У всьому розвиненому світі керівники банків прагнуть обмежити — а в деяких випадках скасувати — правила, що були запроваджені після фінансової кризи 2008 року.

Хоча попередні спроби протистояти цьому потоку регулювання в основному зазнали невдачі, зараз є підстави вважати, що заходи регулювання банківського сектора досягли своєї межі. І на це є свої причини.

Перша причина — спогади про кризу 2008 року вже потьмяніли. Банки більше не виглядають крихкими структурами, яким загрожував крах без державної підтримки. Вони змогли витримати удар пандемії, і більшість великих банків також залишилися неушкодженими після ринкової турбулентності березня 2023 року, коли кілька регіональних банків США збанкрутували, а Credit Suisse був врятований швейцарським конкурентом UBS.

Другою причиною є сильна конкуренція з боку небанківських приватних кредиторів та інвестиційних фондів. Після кризи 2008 року регулятори усвідомлено сприяли переходу більш ризикованої фінансової діяльності у менш значущі для економіки організації. Це було зроблено, щоб у разі непередбачених ситуацій збитки від таких операцій не загрожували б усій фінансовій системі. Тепер регулятори теж змінюють фокус. Банк Англії, наприклад, проводить так званий «системний дослідницький сценарій», де просить 50 організацій змоделювати шок, щоб зрозуміти, як він вплине на ринок.

Третій чинник полягає в тому, що політики, які спочатку покладали провину на банки за економічні наслідки кризи, тепер більше схильні до компромісу між регулюванням та економічним зростанням.

Регулятори стикаються з критикою за невідповідність правил у різних країнах. Швейцарські банкіри, наприклад, критикують плани посилити вимоги до капіталу для UBS, побоюючись зниження конкурентоспроможності галузі. Банк Англії також планує скоротити період відстрочення виплати бонусів для керівників із восьми років до п'яти.

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Що буде далі

І все ж більшість великих банків не хочуть демонтувати інфраструктуру регулювання, створену після кризи: приблизно однакові глобальні правила полегшують міжнародним банкам роботу за кордоном. Крім того, регуляції, введені з 2008 року, є ефективним бар'єром для нових фінтех-компаній.

Водночас, глобальна система регулювання залишається крихкою, і її дії не цілком узгоджені. У Європейському союзі та Великій Британії остаточний набір правил Базеля має набути чинності не раніше 2026 року. Американські наглядові органи ще не домовилися про загальний підхід до Базелю.

Деякі реформи, проведені після 2008 року, також залишаються незавершеними. Всупереч великим зусиллям щодо розробки інструментів для безпечного закриття неплатоспроможних банків, швейцарські регулятори не наважилися використати свої повноваження щодо Credit Suisse. Кризи минулого року також виявили нові вразливості у банківській системі: вкладники за лічені години вивели свої кошти із Silicon Valley Bank.

Протистояння, схоже, затягнеться після президентських виборів наступного тижня. Якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться до Білого дому, то регулятори, яких він призначить, можуть ще більше пом'якшити пропозиції або навіть відмовитися від стандартів Базеля повністю.

Ця перспектива викликає тривогу у політиків. «Відкрита глобальна фінансова система потребує глобальних стандартів наглядової діяльності. Невдача в цьому відношенні може призвести до регуляторної фрагментації, регуляторного арбітражу та потенційної гонитви до дна, що послабить стійкість банків», — попередив Ерік Тедеен, голова Шведського Ріксбанку та голова Базельского комітету з банківського нагляду.

Хоча на фінансових ринках нині спостерігається низька волатильність, поточна ситуація з інфляцією та відсотковими ставками нестабільна, і може змінитися несподівано та різко, вказує Міжнародний валютний фонд у своєму останньому звіті про глобальну фінансову стабільність. Це викликає занепокоєння політиків, оскільки така ситуація може вказувати на потенційні фінансові ризики. Збільшення геополітичних ризиків також може спричинити фінансові шоки. Враховуючи ці невизначеності, банки, мабуть, потребуватимуть ще більшого резервування.

Політики мають зважити на уроки 2008 року. «Якщо фінансової стабільності немає, як уряд, ви можете забути про інші пріоритети політики. Ви витрачатимете більшу частину часу на розробку планів порятунку для економіки, що знаходиться у вільному падінні», — нагадав Клаас Кнот, президент Нідерландського центрального банку та голова Ради фінансової стабільності.