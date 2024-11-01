Перекупники масово знімають вживані авто з продажу: чому ціни вищі, а пропозицій менше

На ринку б/у авто — великий збій. Багато перекупників просто знімають свої машини з реалізації. Особливо масово ставлять на паузу продажі дорогих іномарок — від $20 тис. «Мінфін» розбирався, що відбувається на авторинку, і що буде з перепродажем машин далі.

За словами керівника Інституту досліджень авторинку Станіслава Бучацького, за підсумками жовтня, продажі уживаних авто зменшаться щонайменше на 15%.

Паралельно зростає кількість угод за різними схемами — без перереєстрації на покупця, за дарчими, під техпаспорт тощо. Це підвищує ризики для нових автовласників, адже в результаті можна залишитися і без грошей, і без авто. А деякі продавці намагаються підвищити цінники на 7−10%.

Річ у тім, що у жовтні набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою продавати вживані авто українці можуть лише після офіційної оцінки їхньої ринкової вартості. Саме на цю суму нараховуються податки, якщо йдеться про продаж другого, третього та наступних транспортних засобів цього року (перший продаж за рік не оподатковується).

З продавців авто хочуть зняти 60 мільярдів

На початку жовтня уряд своєю Постановою № 1132 вніс зміни до Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, які мають ідентифікаційні номери.

Найважливіше нововведення — транспортні засоби, продаж яких підлягає оподаткуванню, мають проходити оцінку в офіційних оцінювачів, або за документами, що підтверджують ринкову вартість авто. І вже на цю суму нараховуватимуть податки.

Нагадаємо: в Україні діють такі податкові ставки для приватних продавців транспортних засобів:

Перший продаж легкового авто, мопеда чи мотоцикла за рік — не оподатковується.

Другий продаж легкового авто, мопеда або мотоцикла за рік — 5% від вартості плюс військовий збір (зараз — 1,5%, але Рада вже ухвалила закон про підвищення військового збору до 5%, він має набути чинності після того, як Президент його підпише). Тобто йдеться про податок у 6,5%, який вже найближчим часом може зрости до 10%.

Третій продаж легкового авто, мопеда чи мотоцикла за рік — 18% ПДФО плюс військовий збір. Зараз це 19,5%, після набрання чинності новим законом щодо податків може бути 23% від вартості авто.

За вантажними авто або причепами — 5% плюс військовий збір із першого та другого продажу за рік, і 18% плюс військовий збір — з третього та наступного продажу.

Але донедавна продавці платили податки, оцінюючи його вартість навскидь.

«До договору купівлі-продажу вносилася ціна зі слів продавця. Багато хто оцінював машину в символічну тисячу гривень, і на цю суму їм нараховували податок максимум до 200 гривень. Зрозуміло, що це справжні копійки, тому перекупники навіть відмовилися від старих схем, за якими торгували машинами до війни, — зокрема, від продажу за довіреністю.

Адже зараз брати довіреність дуже ризиковано: незрозуміло, що завтра може трапитися з власником, багато майна йде під арешти тощо. Тому перекупники всі авто оформляли на себе, на деяких висить по 300−400 машин", — розповів «Мінфіну» Олег Назаренко, голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів та дилерів.

Наразі правила змінилися. Щоб здійснити угоду купівлі-продажу, продавець повинен надати нотаріусу звіт оцінювача із зазначенням ринкової вартості автомобіля. І вже на цю суму нараховуються податки.

«Йдеться про величезні суми. Середня вартість авто, що найбільше продається на вторинному ринку, — $8 тис. Якщо для власника це другий продаж за рік, він повинен заплатити $520 податку, а якщо третій або більше — $1 560. Якщо йдеться про дорожчі авто — суми ще більші. За іномарку вартістю $20 тис. доведеться сплачувати $1 300−3 900 податків», — каже Бучацький.

Зорієнтуватися, у скільки оцінювачі можуть оцінити ваше авто, можна за калькулятором, який є на сайті Мінекономіки. Ціни є приблизними, але дають уявлення про ринкову вартість транспортного засобу.

Головний сервісний центр МВС підрахував як збільшення податків вплине на наповнення бюджету. Якщо минулого року з 491 тис. авто, які потрапили під оподаткування, було сплачено близько 1,5 млрд грн, то після запуску норми про обов'язкову офіційну оцінку сума може зрости приблизно до 62,4 млрд, тобто майже на 60 млрд грн. Заплатити ці гроші мають власники машин.

«Тобто середнє податкове навантаження на вживане авто складе 132,5 тис. грн (або близько $3,2 тис.), що в сотні разів більше, ніж нараховували продавцям донедавна», — підрахував Бучацький.

У МВС не приховують: головна мета нововведень — вивести ринок вторинних перепродажів із тіні та збільшити надходження до бюджету.

За словами заступника міністра цього відомства Богдана Драп'ятого, є чимало випадків, коли авто преміумкласу оцінюють лише до 15 тис. грн і, відповідно, із цієї суми сплачують податок.

«Наприклад, нещодавно було зареєстровано автомобіль Tesla Model 3 2022 року випуску за 10 тис. грн. Натомість реальна середня ринкова вартість такого авто перевищує 917 тис.», — зазначив Драп'ятий.

Перекупники зупиняють продаж

Згадана Постанова Кабміну офіційно діє вже майже місяць, тобто зараз уже можна підбити перші підсумки її впливу на ринок.

Для вторинного ринку вони стали катастрофічними. Річ у тім, що велику частку вторинних перепродажів утримують перекупники. Через них проходить щонайменше третина всіх угод.

Донедавна конкуренцію перекупникам складали комісійні майданчики та автосалони, але, як каже Назаренко, зараз більшість із них відмовилися від продажу вживаних автомобілів.

«Після того, як посилили правила щодо обов'язкової реєстрації авто в ТЦК, салони фактично не приймають машини на комісію, адже потрібно спочатку ставити їх на облік у військкоматі, а після того, як знайдеться покупець, знову знімати (що не завжди реально)», — пояснив Назаренко.

Щойно з перекупників почали вимагати довідки про реальну вартість авто та нараховувати на ці цінники податки, продажі почали зупинятися.

«Багато хто просто знімають авто з продажу. Вирішили взяти паузу, подивитися, як розгортатимуться події далі, і чи не з'являться якісь лазівки», — розповів «Мінфіну» Бучацький. Він каже, що, за підсумками жовтня, мінус у продажу вживаних авто може становити щонайменше 15% (точна статистика з'явиться тільки в листопаді), а це тисячі машин, які «зависли».

«Мінфін» поспілкувався з киянином Ігорем, який займається перепродажем авто. Він каже, що перекупники просто шоковані нововведеннями і не знають, що робити далі.

«Гаразд, якби довелося сплачувати податок „чесно“, але хоча б із прибутку. Але його нараховують на всю вартість авто. Я продав у жовтні Volkswagen Passat за $12 тис. Мені нарахували понад $2 тис. податків (більше третього продажу за рік), хоча реальний заробіток на цьому авто до оподаткування мав становити лише $1 тис. Виходить, я в мінусі більше, ніж на $1 тис. Зрозуміло, що решту своїх авто я поки що не продаю — не бачу сенсу», — каже Ігор.

«Умовно: ви купили машину за $10 тыс. І потім вирішили її продати за ринковою ціною. Припустимо, за $9 500. Реально у вас збиток від цієї операції, але чомусь оподатковується не різниця, а вся отримана від продажу сума. Візьмемо стандартного перекупника.

Купив за 10 тис., продав за 11 тис… Заробив 1 тис., а податок має заплатити з 11 тис.: 18% ПДФО та військовий збір. Як можна так оподатковувати? В результаті частина продавців піде з ринку. А це мінус податки, які можна було б зробити логічними — від реально отриманого доходу (виторг мінус витрати на купівлю)", — каже Олександр Ярецький, директор компанії «Атом Фінанс».

Власників авто, які продають свій транспорт вперше за рік, нововведення не торкнулися, але оскільки частка перекупників на ринку велика, їхній «демарш» вже позначився на загальній пропозиції машин — вибір помітно звузився. Хоча оголошень, як і раніше, багато, насправді частина пропозицій — «на паузі».

Особливо активно перекупники знімають з продажу порівняно дорогі машини — від $10 тис. Авто по $3−5 тис. продають, бо там податки не такі великі, а заробіток на дешевих машинах практично завжди хороший.

Згадали про схеми та підвищують цінники

Паралельно на ринку вже почали з'являтися схеми. Про нові лазівки поки що не йдеться — продавці повертаються до старих.

«Є пропозиції щодо продажу авто „під техпаспорт“. Тобто ви даєте продавцю гроші, він вам — авто та документи на нього. А перереєструвати домовляєтесь якось потім. Або, наприклад, намагаються провести угоду за дорученням. Зрозуміло, що такі схеми для покупця менш вигідні, ніж пряма перереєстрація, оскільки він, навіть отримуючи авто, не стає його офіційним власником. Якщо, наприклад, майно продавця з якихось причин потрапить під арешт, ви можете залишитися і без грошей, і без авто», — каже Бучацький.

Перекупник Ігор розповів «Мінфіну», що багато його колег зараз почали оформлювати дарчі на родичів. «Якщо ті ще не продавали цього року авто, можна швидко продати без податків», — каже Ігор.

При цьому більшість українців не хочуть купувати машини «за схемами» — побоюються, що потраплять на вудку шахраїв і в результаті залишаться ні з чим. Тому деякі перекупники навіть пропонують знижки на продаж без переоформлення — залежно від вартості авто, скидають від декількох сотень до тисячі доларів і більше.

Але є й інша тенденція: частина продавців, як і раніше, обіцяють «чистий» продаж (тобто з оформленням на нового власника), але пропонують покупцеві взяти на себе всі витрати зі сплати податків або хоча б їхню частину. Тобто підсумковий цінник для покупця зростає на 3−10%.

За «пересічними» авто такі пропозиції, зазвичай, не проходять. «Ринок зараз не готовий переплачувати — у людей і так небагато грошей. Вони, радше, взагалі нічого не купуватимуть, ніж погодяться платити більше», — зазначає Бучацький.

Але якщо йдеться про затребувані моделі або комплектації, частина покупців все ж таки готові доплачувати.

Що буде з ринком вживаних авто

Головне питання — що буде з ринком уживаних авто далі? Олег Назаренко не виключає, що перекупники шукатимуть шляхів обходу нових правил.

«Можливо, якось домовлятимуться з оцінювачами про заниження вартості. Все залежить від того, чи буде реальний контроль за виконанням нових правил. Тому що, наприклад, можна оцінити авто як бите, а потім завжди можна сказати, що власник уже встиг його швидко відремонтувати.

У вітчизняній практиці таке вже було з автомобілями зі США, які, згідно із законодавством, мають проходити сертифікацію в Україні (їм, зокрема, змінюють фари, ходові вогні тощо). Але чимало оцінювачів змінюють обладнання лише для фотофіксації і спокійно видають сертифікат. Зрозуміло, якщо почнуться махінації з оцінкою, вона подорожчає, і замість декількох сотень гривень продавець заплатить декілька тисяч, але це все одно вигідно", — зазначив Назаренко.

Бучацький не виключає, що «епоха перекупників» на вітчизняному авторинку вже незабаром відійде у минуле.

Тим паче, що Рада вже ухвалила у першому читанні законопроєкт № 9083, згідно з яким бізнес зможе брати авто на комісію як товар, а не як транспортні засоби. Відповідно, ставити їх на облік (у тому числі у ТЦК) буде не потрібно. Раніше ВААІД домоглася ухвалення закону, за яким юрособи, які реалізують уживані авто, сплачують податок із прибутку, а не зі всієї вартості транспортного засобу.

«Тобто Україна перейде до цивілізованих продажів вживаних авто, які давно працюють у Європі. Уживані авто можна буде продати чи купити через комісійні майданчики чи автосалони. Не виключено, що ціни на машини можуть трохи зрости, але покупці отримають і більше гарантій на авто», — сказав Бучацький.