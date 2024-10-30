До закриття міжбанку курс долара впав на 10 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу. Євро подешевшало на 1 копійку у продажу.
30 жовтня 2024, 17:27
Курс валют на вечір 30 жовтня: долар подешевшав на 10 копійок на міжбанку
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Відкриття 30 жовтня
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Закриття 30 жовтня
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Зміни
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41,32/41,35
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41,22/41,24
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10/11
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44,72/44,73
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44,72/44,72
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0/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,60 грн. Євро купують за 44,60 грн, а продають за 45,15 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,45−41,50, євро — 45,00−45,15 грн.
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Джерело: Мінфін
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