Курс валют на вечір 30 жовтня: долар подешевшав на 10 копійок на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара впав на 10 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу. Євро подешевшало на 1 копійку у продажу.

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Валюта Відкриття 30 жовтня Закриття 30 жовтня Зміни долар 41,32/41,35 41,22/41,24 10/11 євро 44,72/44,73 44,72/44,72 0/1

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,60 грн. Євро купують за 44,60 грн, а продають за 45,15 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,45−41,50, євро — 45,00−45,15 грн.

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