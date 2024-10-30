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30 жовтня 2024, 15:00

Майбутнє WTI: Прогнози та ключові тренди на нафтовому ринку

Нафта марки WTI активно знижується під час азіатської сесії вівторка, розвиваючи спадний імпульс, сформований наприкінці минулого тижня. Нафта торгується на рівні $68 за барель, що є мінімумом з 1 жовтня.

Тиск на ціни чинило різке зниження геополітичної премії за ризик, що послідувало у відповідь на атаку Ізраїлю на Іран. Зокрема, ракетна атака не торкнулася нафтової інфраструктури ісламської республіки і загалом завдала мінімальної шкоди. На думку аналітиків, іранське керівництво навряд чи зробить якісь кроки у відповідь, що нівелює ризики перебоїв поставок близькосхідної нафти на світовий ринок вуглеводнів.

Крім подій на Близькому Сході, причиною зниження цін є класичні фундаментальні фактори, а саме співвідношення попиту і пропозиції. Згідно з останнім прогнозом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), попит на нафту в Китаї цього року зросте лише на 100 тис. барелів порівняно з минулим роком. Нагадаємо, що ще на початку року агентство прогнозувало зростання показника на 700 тис. барелів. Останні економічні показники Китаю явно не виправдали очікувань експертів, що зробило вагомий внесок у зниження попиту на нафту на тлі погіршення економічних перспектив китайської економіки. Паралельно з цим зростає світова пропозиція. Лівія, один із членів ОПЕК, після протестів трохи більше місяця тому збільшила видобуток нафти більш ніж на 500 тис. барелів. Тим часом виробники в Іраку продовжують порушувати зобов’язання зі скорочення видобутку, що викликає невдоволення серед інших членів ОПЕК+. На думку аналітиків, порушення дисципліни і недотримання квот можуть змусити Саудівську Аравію повністю відмовитися від добровільного додаткового скорочення і повернути на ринок понад 1 млн барелів видобутку в найкоротші терміни. Крім того, країни ОПЕК+ раніше домовилися про збільшення видобутку на 180 тис. барелів на день, починаючи з грудня. Це рішення, як очікується, ще більше збільшить пропозицію на ринку і підвищить ризик перевиробництва.

Сьогодні в центрі уваги трейдерів також звіт від Американського інституту нафти щодо запасів нафти в США. У разі чергового зростання показника, нафта WTI може прискорити розвиток низхідної динаміки.

WTI Sell Stop 67.00 TP 64.00 SL 68.20

Аналітичні огляди та коментарі до них відображають суб'єктивну думку авторів і не є рекомендацією до торгівлі. AMarkets не несе відповідальності за можливі збитки в разі використання матеріалів огляду.

У розділі аналітики ви також можете знайти актуальний аналіз від Артема Дєєва щодо інших активів і валютних пар.

Автор статті — Артем Дєєв, провідний аналітик AMarkets

Джерело: Мінфін
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