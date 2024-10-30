Рада відхилила закон про штрафи для мобільних операторів за збої зв’язку під час блекаутів

Верховна Рада провалила у першому читання голосування за законопроєкт № 11431 щодо врегулювання питання державного нагляду у сфері електронних комунікацій та оперативного забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Документ отримав лише 199 голосів «за».

Законопроєкт передбачає штрафи на операторів за те, що вони не забезпечили безперебійний звʼязок, коли відключають світло.

«Абсолютно нереалістична історія яка тільки призведе до тиску на бізнес», — зазначив Железняк.

Варто зазначити, що раніше проти даного законопроєкту виступили Європейська бізнес асоціація, Американська торговельна палата та Спілка Українських підприємців. На корупційні ризики вказало й Нацагентство з питань запобігання корупції.