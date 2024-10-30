Apple випустила Mac mini у новому дизайні

Компанія Apple продовжила тиждень анонсів випуском нового компактного комп’ютера Mac mini з чипом M4. Попередні чутки підтвердилися — мінімалістичний Mac став ще меншим і тепер за розміром його можна порвняти з Apple TV. Про це повідомляє пресслужба Apple.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Розміри та інтерфейси

Mac mini має довжину та ширину лише 5 дюймів (127 мм), висоту — 50 мм, вагу — 670 або 730 г.

Попри компактні розміри, пристрій має всі необхідні інтерфейси:

на передній панелі є два порти USB-C і 3,5-мм аудіороз'єм;

ззаду доступні Ethernet, HDMI і три порти USB-C / Thunderbolt.

Портів USB-A більше немає. Попередник мав лише два порти Thunderbolt 4 і два порти USB-A. З M4 ви отримуєте всього п’ять портів ─ ви втрачаєте USB-A, але отримуєте додатковий порт Thunderbolt.

Варто зазначити, швидкість портів Thunderbolt буде відрізнятися залежно від обраного процесора M4. Звичайний чіп M4 пропонує Thunderbolt 4, тоді як M4 Pro забезпечує найвищу пропускну здатність Thunderbolt 5.

10-гігабітний Ethernet залишається опціональним оновленням для тих, кому це потрібно.

Характеристики

Новий Mac Mini M4 вперше підтримує трасування променів і у базовій версії має 16 ГБ оперативної пам’яті. Разом з тим він пропонується у двох версіях, які відрізняються процесором.

Базова версія з чипом M4 має 10 обчислювальних ядер, 10 ядер GPU, до 32 ГБ оперативної пам’яті. Водночас система на базі процесора M4 Pro забезпечує вищу продуктивність завдяки 12 або 14 ядрам CPU, 16 або 20 ядрам GPU та до 64 ГБ оперативної пам’яті. Сховище сягає 8 ТБ.

Mac mini з M4 може підтримувати до двох дисплеїв 6K і до одного дисплея 5K, а з M4 Pro він може підтримувати до трьох дисплеїв 6K із частотою 60 Гц із загальною кількістю понад 60 мільйонів пікселів.

Порівняння з M1

У порівнянні з Mac mini з M1, Mac mini з M4:

Виконує обчислення в електронній таблиці до 1,7 раза швидше в Microsoft Excel.

Транскрибує за допомогою штучного інтелекту на пристрої, що перетворює мову в текст до 2 разів швидше в MacWhisper.

Об'єднує панорамні зображення до 4,9 раза швидше в Adobe Lightroom Classic.

Apple Intelligence

Apple також включила в Mac mini новий персональний інтелектуальний помічник — Apple Intelligence, який розширює можливості користувачів для взаємодії із системою, зберігаючи конфіденційність даних.

На новий Mac mini встановлена нова macOS Sequoia, яка включає такі функції, як iPhone Mirroring, що дозволяє користувачам бездротово взаємодіяти зі своїм iPhone, його програмами та сповіщеннями безпосередньо зі свого Mac.

Зазначається, що Mac mini також першим Mac з нульовим рівнем вуглецевих викидів, що відповідає прагненню Apple до сталого розвитку. Понад 50% матеріалів пристрою — перероблені, включаючи алюміній корпусу та елементи на платах.

Ціна

Вартість базової моделі з чіпом M4 починається від $599, а потужніша модель M4 Pro — від $1 399. А якщо обрати найпотужнішу версію процесора, по максимуму пам’яті та 10-гігабітний Ethernet, то ціна буде $4 699.

Передзамовити новий Mac mini можна вже зараз, а в магазинах він з'явиться 8 листопада.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Apple представила iMac з процесором M4 і підтримкою Apple Intelligence.