Apple представила iMac з процесором M4 і підтримкою Apple Intelligence

Компанія Apple презентувала оновлені моноблоки iMac з процесором M4, орієнтованим на роботу з використанням штучного інтелекту (ШІ). У 24-дюймового комп’ютера стало більше оперативної пам’яті та з'явилась краща камера.

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Деталі

Порівняно з попередньою моделлю iMac кількість оперативної пам’яті подвоїлася. Базовий iMac тепер має 16 ГБ з можливістю розширення до 32 ГБ.

Процесор Neural Engine у моделі M4 втричі потужніший, ніж у моделі iMac на M1.

Дисплей та камера

24-дюймовий дисплей Retina з роздільною здатністю 4.5K вперше доступний з опцією скла з «нанотекстурою», яка, за твердженням Apple, зменшує відблиски.

Моноблок отримав веб-камеру Center Stage 12 Мп з функцією Desk View, яка дозволяє користувачам показувати не тільки себе, а і робочий простір зверху.

Apple Intelligence

Apple Intelligence пропонує користувачам безперешкодну роботу з Siri, яка тепер підтримує як усні, так і друковані команди. Нові функції Apple Intelligence з'являться в грудні і включатимуть такі інструменти, як Image Playground для створення креативних зображень та Genmoji для створення власних емодзі.

Кольори та передача даних

Нові iMac доступні у семи кольорах: зеленому, жовтому, помаранчевому, рожевому, фіолетовому, синьому та срібному. iMac на M4 підтримує Bluetooth 5.3 і Wi-Fi 6E.

Ціни та конфігурації

Базовий iMac коштує $1299. Він має восьмиядерний центральний процесор, восьмиядерний графічний процесор, 16 Гбайт об'єднаної пам'яті (також доступна конфігурація з 24 Гбайт), SSD ємністю 256 Гбайт (максимум пропонується 1 Тбайт), два порти Thunderbolt 4 (USB Type-C), клавіатура Magic Keyboard та мишка Magic Mouse або трекпад Magic Trackpad.

За $1499 можна придбати iMac з 10-ядерним процесором і 10-ядерним графічним процесором, 16 Гбайт ОЗП (за додаткову плату можна вибрати 32 Гбайт), SSD місткістю 256 Гбайт (до 2 Тбайт за доплату), чотирма портами Thunderbolt 4 (USB Type-C), клавіатурою Magic Keyboard із Touch ID і мишею Magic Mouse або трекпадом Magic Trackpad.

Передзамовлення на новий iMac стартували вже зараз, а продажі розпочнуться 8 листопада.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Apple представила новий планшет iPad mini з ШІ-функціями.