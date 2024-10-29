Apple представила iMac з процесором M4 і підтримкою Apple Intelligence

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 жовтня 2024, 15:53

Apple представила iMac з процесором M4 і підтримкою Apple Intelligence

Компанія Apple презентувала оновлені моноблоки iMac з процесором M4, орієнтованим на роботу з використанням штучного інтелекту (ШІ). У 24-дюймового комп’ютера стало більше оперативної пам’яті та з'явилась краща камера.

Компанія Apple презентувала оновлені моноблоки iMac з процесором M4, орієнтованим на роботу з використанням штучного інтелекту (ШІ).
Фото: Apple

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Порівняно з попередньою моделлю iMac кількість оперативної пам’яті подвоїлася. Базовий iMac тепер має 16 ГБ з можливістю розширення до 32 ГБ.

Процесор Neural Engine у моделі M4 втричі потужніший, ніж у моделі iMac на M1.

Дисплей та камера

24-дюймовий дисплей Retina з роздільною здатністю 4.5K вперше доступний з опцією скла з «нанотекстурою», яка, за твердженням Apple, зменшує відблиски.

Моноблок отримав веб-камеру Center Stage 12 Мп з функцією Desk View, яка дозволяє користувачам показувати не тільки себе, а і робочий простір зверху.

Apple Intelligence

Apple Intelligence пропонує користувачам безперешкодну роботу з Siri, яка тепер підтримує як усні, так і друковані команди. Нові функції Apple Intelligence з'являться в грудні і включатимуть такі інструменти, як Image Playground для створення креативних зображень та Genmoji для створення власних емодзі.

Кольори та передача даних

Нові iMac доступні у семи кольорах: зеленому, жовтому, помаранчевому, рожевому, фіолетовому, синьому та срібному. iMac на M4 підтримує Bluetooth 5.3 і Wi-Fi 6E.

Ціни та конфігурації

Базовий iMac коштує $1299. Він має восьмиядерний центральний процесор, восьмиядерний графічний процесор, 16 Гбайт об'єднаної пам'яті (також доступна конфігурація з 24 Гбайт), SSD ємністю 256 Гбайт (максимум пропонується 1 Тбайт), два порти Thunderbolt 4 (USB Type-C), клавіатура Magic Keyboard та мишка Magic Mouse або трекпад Magic Trackpad.

За $1499 можна придбати iMac з 10-ядерним процесором і 10-ядерним графічним процесором, 16 Гбайт ОЗП (за додаткову плату можна вибрати 32 Гбайт), SSD місткістю 256 Гбайт (до 2 Тбайт за доплату), чотирма портами Thunderbolt 4 (USB Type-C), клавіатурою Magic Keyboard із Touch ID і мишею Magic Mouse або трекпадом Magic Trackpad.

Передзамовлення на новий iMac стартували вже зараз, а продажі розпочнуться 8 листопада.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Apple представила новий планшет iPad mini з ШІ-функціями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами